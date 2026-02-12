Crimson Desert : camp, cuisine, PNJ, activités, la vie quotidienne à Pywel détaillée en vidéo

Pearl Abyss continue de dérouler sa partition et en ce jeudi 12 février 2026, opn a droit à encore du bon gros contenu. Après une première vidéo centrée sur l’univers et la narration, puis une deuxième consacrée au système de combat et à la progression, le studio dévoile maintenant une troisième présentation entièrement dédiée à la vie quotidienne dans Pywell. Et c’est probablement celle qui en dit le plus long sur l’ambition réelle du projet, et à plusieurs moments, difficile de ne pas penser à Red Dead Redemption 2. Pas pour dire que Crimson Desert sera “le Red Dead médiéval”, ce serait peut-êre exagéré, étant donné que Rockstar Games joue dans une autre catégorie en termes de moyens, de temps de développement et d’expertise narrative. Mais dans l’intention, dans la direction, il y a quelque chose de similaire.

Ce qui frappe d’abord, c’est le rôle du camp Greymane. Dans beaucoup d’open worlds, le camp ou la base est un menu déguisé, un hub fonctionnel, on y passe, on traîne un peu histoire de, puis on repart. Ici, Pearl Abyss semble vouloir en faire un véritable cœur organique de l’aventure. Ce qu'il saut savoir déjà, c'est que le camp commence petit, presque précaire quand on sait qu'au début de l'aventure, Kliff et sa bande vont se faire déglinguer par le clan des Black Bears. Mais c'est justement pour mieux évoluer avec le joueur, puiqu'on va investir son argent, ses ressources, ce qu'on récoltes en explorant, et le camp va donc grandir progressivement. Ça rappelle évidemment le camp de la bande de Dutch dans Red Dead 2. Pas parce que le système est identique, mais parce que le camp devient un point d’ancrage émotionnel, un endroit où les compagnons vivent, interagissent, se regroupent.









Dans Red Dead 2, le camp créait une espèce de routine : on revenait après une mission, on écoutait des conversations, on contribuait aux ressources communes. Dans Crimson Desert, on retrouve cette idée de contribution et d’évolution collective, on peut cuisiner, produire des ressources via le ranch et la ferme, préparer les prochaines expéditions. Et surtout, on apprend que les compagnons ne sont pas statiques, puisqu'il est possible de les envoyer en mission à travers Pywell. Ils peuvent ainsi récolter du bois, du minerai, des matériaux d’alchimie et mieux, ils peuvent même affaiblir des positions ennemies pendant que nous, on explore ailleurs. Et ce détail est important, car ça donne l’impression que le monde ne dépend pas uniquement de notre action directe. Il y a une dynamique de groupe, une reconstruction progressive du clan qui a été décimé en début d'aventure. Dans Red Dead 2, la bande existait indépendamment du joueur, vu qu'elle avait ses tensions, ses projets, son évolution. Ici, Pearl Abyss semble vouloir créer quelque chose de similaire, mais avec une dimension plus stratégique. Il esyt évident que les développeurs coréens se sont inspirés des travaux de Rockstar Games.









Ensuite, il y a la gestion du quotidien : à savoir la cuisine, la pêche, la chasse, la récolte, l’alchimie. On pourrait voir ça comme des mécaniques classiques d’open world, mais la différence tient dans la place qu’on leur donne. Dans Red Dead 2, chasser n’était pas juste un mini-jeu, ça servait à améliorer le camp, à fabriquer de l’équipement, à renforcer l’immersion. Crimson Desert semble s’inscrire dans cette logique. On trouve des feux de camp pendant les voyages, on récolte des plantes, des insectes, on prépare des repas qui influencent réellement les statistiques comme la santé, l'endurance et l'esprit. On parle donc d’un gameplay qui encourage le rythme, Crimson Desert ne sembl donc ps une course permanente d’objectifs en objectifs, mais avec des vrais moments de pause importants. Et c’est là que la comparaison avec Red Dead 2 devient pertinente : cette capacité à ralentir volontairement le tempo.









Il y a aussi la question des villes. Dans beaucoup d’open worlds, les villes servent essentiellement de distributeurs de quêtes. Ici, Pearl Abyss insiste sur la vie locale, puisque les habitants auront leurs propres problèmes : bandits, disparitions, livraisons, demandes d’aide. Ce ne sont pas forcément des quêtes grandioses, mais des tranches de vie qui pourraient faire la différence. Et surtout, la loi existe. Si on commets des actes nuisibles, les gardes deviennent hostiles. il faut payer des amendes, on peut être poursuivi, et même finir en prison. Là encore, difficile de ne pas penser au système de prime et de réputation de Red Dead 2. Mieux encore, Pearl Abyss nous dit que le monde réagit à notre comportement et que Kliff n'est pas un héros intouchable, il fait lui aussi partie de cet écosystème social. Et cette idée est fondamentale dans la construction d’un monde crédible. Mais il y a une différence majeure. Red Dead 2 était centré sur la déconstruction du mythe du hors-la-loi, avec une écriture extrêmement poussée et des personnages profondément développés. Crimson Desert, lui, semble vouloir mélanger cette ambition immersive avec un système de combat beaucoup plus dynamique, plus spectaculaire, presque héroïque, c’est un équilibre difficile à trouver. Parce que plus un jeu mise sur la lenteur, plus il doit assumer un rythme contemplatif. Red Dead 2 divisait justement pour ça : certains adoraient cette immersion lente, d’autres la trouvaient pesante. La question pour Crimson Desert sera donc la suivante : est-ce que le jeu saura harmoniser ses combats explosifs avec cette volonté de quotidien crédible ?









Enfin, la vidéo explique aussi qu'il y aura l’aspect personnalisation : coiffures, tatouages, teintures pour les vêtements. Ce sont des détails, mais ils participent à l’appropriation du personnage. Dans Red Dead Redemption 2, on avait la barbe qui pousse, les vêtements adaptés au climat, les interactions liées à l'apparence qui renforçaient l’incarnation. Crimson Desert semble aller dans une direction similaire, en permettant au joueur de modeler progressivement son identité visuelle. Et dans un monde où l’immersion est clé, ce genre de détail compte énormément. Alors soyons clairs : Crimson Desert n’est pas Red Dead Redemption 2. Encore une fois, ce n’est pas le même contexte, pas la même échelle industrielle, pas le même ADN, mais dans cette troisième vidéo, Pearl Abyss montre qu’il ne cherche pas seulement à créer un open world spectaculaire, le studio coréen cherche assi à créer un monde vivant, habité et je sais que vous adorez ce mot : organique. Un monde où on cuisine, on récolte,

on reconstruit une faction, on aide des inconnus, on subit les conséquences de ses actes. Un monde où l’on ne fait pas que combattre, où l'on vit aussi. Et si cette promesse est tenue, alors Crimson Desert pourrait bien être l’un des rares open worlds à combiner intensité, immersion et quotidien crédible.



Réponse le 19 mars 2026 sur PC, PS5 et Xbox Series.











