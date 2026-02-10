2XKO : le jeu de baston League of Legends est un four, la moitié des développeurs licenciés

Mauvaise nouvelle du côté de Riot Games, puisqu'à peine trois semaines après la sortie de 2XKO, son jeu de combat situé dans l’univers de League of Legends, le studio a annoncé une vague de licenciements touchant environ 80 personnes, soit près de la moitié de l’équipe en charge du projet. Pourtant, sur le papier, 2XKO avait pas mal d’arguments. Développé depuis plusieurs années en Californie, le jeu est l’aboutissement d’un long travail entamé dès le rachat de Radiant Entertainment en 2016, un studio spécialisé dans le versus fighting. Riot espérait clairement s’installer durablement sur la scène du jeu de combat, avec un titre 2v2 ambitieux, pensé aussi bien pour le grand public que pour l’esport. Mais malgré une réception plutôt correcte et une communauté passionnée, le constat est tombé, le succès est loin d'être au rendez-vous. Et c'est vrai que hormis la scène VS Fighting, 2XKO est un jeu relativement confidentiel. Même le nombre de tests dans la presse spécialisée est ausi inexistant, c'est dire...







Dans un communiqué, le producteur exécutif Tom Cannon explique que le jeu « n’a pas atteint le niveau nécessaire pour soutenir une équipe de cette taille sur le long terme ». En gros, les indicateurs de fréquentation et d’engagement ne sont pas suffisants pour justifier une structure aussi lourde. Riot parle officiellement d’une « réduction de la taille de l’équipe », mais selon Game Developer, ce sont bien 80 postes qui ont été supprimés. L’entreprise affirme accompagner les employés concernés, avec au minimum six mois d’indemnités, et la possibilité de se repositionner sur d’autres projets internes lorsque c’est possible. Ce timing a évidemment fait réagir : beaucoup jugent la décision brutale, surtout dans un contexte où l’industrie du jeu vidéo enchaîne les plans sociaux. D’autres estiment que Riot a peut-être sous-estimé la difficulté de s’imposer sur un marché du jeu de combat déjà très concurrentiel, dominé par des licences bien installées comme Street Fighter, Tekken ou Mortal Kombat.





Riot insiste toutefois sur un point : 2XKO n’est pas abandonné. Le développement se poursuit avec une équipe plus réduite et recentrée, notamment sur l’équilibrage, le suivi communautaire et le maintien des événements compétitifs prévus. L’objectif est désormais de rendre le jeu viable sur le long terme, avec des moyens plus mesurés. Mais très franchement, vu l'absence d'intérêt autour du jeu, on y croit moyen...



