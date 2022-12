Project L : le jeu de baston de League of Legends revient avec du gameplay inédit

Annoncé lors de l'EVO 2019, Project L est encore en pleine production dans les studios de Riot Games. S'il va falloir être encore patient avant de voir le résultat final sur ce qui sera le premier jeu de baston dans l'univers de League of Legends, les développeurs ont décidé de donner des nouvelles du jeu avec une nouvelle grosse vidéo. Avec la présence de Shaun Rivera, Game Director sur ce Project L, on peut y voir plus clair dans le système de combat. Avant de rentrer en profondeur dans le gameplay, Shaun Rivera explique que le jeu a été développé pour les novices puissent s'amuser immédiatement, tandis que les personnes ayant un bagage VS Fighting puissent s'y retrouver également. Chaque champion, chaque personnage a donc été travaillé pour qu'il soit unique, avec une palette de coups dédiés. Riot Games veut un jeu rapide, avec différentes possibilités de déplacemen : marcher, courir, dasher, chain-dasher, sauter (+ long saut et sauper saut), sachant que chaque combattant possède ses propres aptitudes dans les déplacements. Project L va également gratifier les joueurs offensifs, avec plusieurs possibilités pour agresser son adversaire et ne pas la laisser souffler. Evidemment, cela implique le fait que le jeu soit aussi béton dans ses défenses, afin de garder un équilibre.Si Project L a été créé pour être un jeu de baston en 1v1 au départ, il y a deux ans, l'équipe a décidé d'intégrer un système de tag, avec cette possibilité de faire appel à son partenaire pour nous épauler dans certaines situations. Cela peut être dans un combo, pour gêner ou mettre en difficulté l'adversaire, ou bien encore pour se sortir d'une position délicate. Cerise sur le gâteau, il est possible de permuter de combattant en plein match, ce qui devrait multiplier les possibilités de combos. Shaun Rivera explique que le jeu étant encore en développement, il se peut que des éléments changent encore, que les noms des attaques ne sont pas définitif, mais qu'il tiendra les joueurs au courant. Quant à la date de sortie et les plates-formes prévues, aucun information supplémentaire malheureusement.