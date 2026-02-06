Red Dead Redemption 2 : le remaster toujours pour 2026 selon un insider jugé fiable

C'est sans doute l'un des remasters les plus réclamés ces derniers temps : Red Dead Redemption 2 devrait bel et bien recevoir sa version améliorée cette année. C’est en tout cas ce qu’affirme un insider jugé fiable, relançant l’espoir de ceux qui attendent depuis près de huit ans un update digne des consoles actuelles. Sorti en 2018 sur PS4 et Xbox One, Red Dead Redemption 2 reste encore aujourd’hui une référence graphique et en termes d'open world organique, mais les joueurs attendent une version “next-gen” capable de tourner en 4K et 60 images par seconde. Jusqu’ici, Rockstar Games est resté silencieux sur ce point, laissant planer le doute, mais le récent remaster du premier Red Dead Redemption avait pourtant montré la voie, avec un passage au 4K 60fps, des versions iOS et Android, et même une distribution gratuite via Netflix, incluant l’extension Undead Nightmare.









Selon NatetheHate, interrogé récemment sur Twitter, le calendrier de sortie de Red Dead Redemption 2 Enhanced Edition n’aurait-il pas été repoussé à 2027 ? « À ma connaissance, c’est prévu pour cette année », a-t-il répondu. Une information qui, si elle se confirme, pourrait raviver la ferveur autour du jeu, même si 2026 est avant tout l'année de sortie de GTA 6. Pendant ce temps, l’univers de Red Dead continue de surprendre : un mod Pokémon pour Red Dead 2 a été récemment dévoilé, et l’acteur Jeffery Dean Morgan a confié son souhait d’incarner Arthur Morgan dans une adaptation télévisée. En vrai, ce serait trop bien.



