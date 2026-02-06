On a testé la Retroid Pocket 5 : c'est toujours la reine du rétrogaming, mais bien plus encore !

Le Test

Quand on parle de console portable, la première marque qui nous vient à l’esprit est Nintendo. Depuis plus de 30 ans, le constructeur japonais nous a prouvé qu’il était le maître incontesté du jeu nomade, de la première Game Boy au début des années 90 jusqu’à la Nintendo Switch 2 en 2025, la firme de Kyoto est aujourd’hui le constructeur référence en la matière. Mais depuis quelques années maintenant, une forte concurrence à commencer à émerger sous le prisme du rétrogaming. Des consoles portables tournant sous Android, capable de faire tourner tous les jeux rétro, mais aussi les plus modernes et à un tarif défiant toute concurrence. Les offres sont légions, mais là encore, une marque est parvenue à se distinguer des autres. Il s’agit de la Retroid Pocket qui en est aujourd’hui à son 5ème modèle. Nous avons pu la tester pendant près de 4 mois et on vous confirme qu’elle n’a pas usurpé sa réputation de reine du gaming…

La première chose qui nous fait dire que la Retroid Pocket 5 aspire à la qualité, c’est son design. Dès le premier regard, difficile de ne pas penser à la PlayStation Vita, la regrettée console portable de Sony, qui avait clairement de l’avance sur son temps. Tout dans la Retroid Pocket 5 rappelle la PS Vita pour le plus grand bonheur des joueurs nostalgiques que nous sommes. Pour peu que vous ayez opté pour le coloris noir comme nous, la Retroid Pocket 5 affiche en effet cette esthétique sobre, élégante et parfaitement bien finie, au point de nous donner l’impression de revenir en 2012. Il faut dire que le fabricant chinois n’a pas fait les choses à moitié, à commencer par sa façade en verre de belle facture, ses bords arrondis qui épousent bien la paume de nos mains. Il faut dire qu’à l’arrière de la console, on observe deux courbes (ou bosses si vous préférez) dotées de grips qui viennent parfaitement se caler dans le creux des mains. Il y a également deux grilles d’aération, dont une très large et très esthétique, qui permettent à la machine de bien respirer. De même, la disposition des différents sticks et autres boutons est plutôt bien agencée et surtout ils sont suffisamment espacés pour proposer une prise en main confortable. Le seul hic, c’est que la petite taille de la Retroid Pocket 5, qui se rapproche de celle d’une Switch Lite, ne conviendra pas aux grosses paluches, qui auront bien du mal à enchaîner les longues sessions de jeu, ça il faut bien le reconnaître. A titre informatif, sachez que la Retroid Pocket 5 affiche des dimensions de 8,9 cm × 7,3 cm × 1,6 cm, pour un poids de 256 g. C’est compact et un poil petit pour les adultes, mais dans les mains de vos enfants, c’est le format idéal.







QUALITÉ PREMIUM





Autre détail qui prouve que la Retroid Pocket 5 a été fabriquée avec le plus grand soin, c’est la qualité des matériaux choisis pour les touches, la croix directionnelle et les boutons de tranche qui disposent d’une sensibilité nuancée fort agréable. Mieux, la Retroid Pocket 5 embarque avec elle des sticks analogiques à effet Hall 3D, ce qui veut dire que vous n’aurez aucun souci de stick drift qu’on peut avoir sur les Joycon de la Switch ou la DualSense de la PS5. En gros, contrairement aux joysticks classiques qui fonctionnent avec des potentiomètres et finissent par s’user avec le temps, les joysticks à effet Hall utilisent des champs magnétiques et des capteurs. Comme il n’y a pas de contact physique, il n’y a quasiment pas d’usure. Royal au bar quoi. Après, concernant le D-pad, compte-tenu de sa petite taille, ne vous attendez pas à sortir vos meilleurs combos sur des jeux de baston type Street Fighter ou The King of Fighters, mais avec le temps, on s’y fait quand même. Quoiqu’il arrive, on est clairement dans le haut du panier en matière de qualité des matériaux, avec notamment ce verre en façade et ce rendu mat à l’arrière, qui contribue à la fois à ce côté premium et robustesse de l’appareil, avec une finition visuelle soignée. Tout cela contribue à ce niveau de sensation et de réactivité des boutons très agréable, et on peut l’affirmer sans sourciller : c’est du très bon boulot.





Une fois allumée, la Retroid Pocket 5 surprend aussi, avec pour commencer les anneaux RGB qui entourent les sticks analogiques et donnent le ton tout de suite, complétés juste après par son écran AMOLED tactile de 5.5 pouces, capable d’afficher du 1080p à 60Hz. Concrètement, ça donne une image très fine, avec une luminosité qui tourne autour de 500 nits. Résultat : les couleurs sont vives, les noirs profonds et le contraste palpitant, que ce soit pour les jeux rétro ou pour des jeux Android plus récents. Ajoutez à cela son format 16:9 et ce rendu presque borderless et l’écran offre une belle sensation d’immersion. Et puis côté performances, la Retroid Pocket 5 en a aussi sous le capot. Grâce à son processeur Snapdragon 865 et ses 8 Go de RAM, la Retroid Pocket 5 n’a aucun mal à faire tourner les jeux Android les plus gourmands, comme Genshin Impact ou Wuthering Waves par exemple. Et grâce aux contrôles physiques, ces jeux perdent immédiatement leur sensation « mobile » pour se rapprocher d’une vraie expérience console.







TOUS LES CHEMINS MÈNENT AUX ROMS





Mais soyons honnêtes, si la Retroid Pocket 5 vous fait de l'œil, c’est avant tout pour le rétrogaming. Sans s’attarder sur les questions légales liées aux ROMs, la console se révèle être un formidable outil de redécouverte ; et pas seulement pour les consoles les plus anciennes. En effet, la Retroid Pocket 5 est suffisamment puissante pour émuler la Dreamcast, la PlayStation 2, la GameCube, et même certains jeux de la première Nintendo Switch. En revanche, rien n’est pas plug-and-play dans la Retroid Pocket 5 et c’est à vous de tout installer, de tout paramétrer avant de pouvoir profiter de la console et des jeux, d’autant qu’il n’y a aucun tuto ni explication livré avec la machine, c’est à vous de vous débrouiller. Cela dit, sur YouTube, il existe plusieurs vidéos pour vous accompagner dans le set up pas à pas. C’est long, on ne va pas vous mentir, mais le résultat en vaut clairement la peine. Mais une fois tout en place, l’expérience est exceptionnelle et difficile de ne pas être impressionné par ce qu’une console aussi compacte est désormais capable de faire tourner. C’est nostalgique, impressionnant, et presque émouvant.





Mais la Retroid Pocket 5 a aussi un autre avantage. Disons que pour les joueurs qui ne sont pas trop intéressés par le rétro, il y a la carte du streaming, qui permet d’accéder aux jeux PS5, Xbox Series ou PC sans difficulté. Entre GeForce Now et le Game Pass, il y a de quoi se faire plaisir, pour peu que vous ayez une bonne connexion. Ce qui veut dire qu’en Wi-Fi, c’est confort, mais dehors ou en voiture, le streaming est naturellement déconseillé. Le tout est porté par une batterie de 5000 mAh qui enterre littéralement la Steam Deck et la ROG Ally en matière d’autonomie, et même si la comparaison n’a pas lieu d’être, on avait quand même envie de la faire. Enfin, sache que la Retroid Pocket 5 se décline en plusieurs coloris qui parlent directement à la fibre nostalgique des joueurs. On trouve notamment un violet très inspiré de la GameCube, un gris qui rappelle immédiatement la Super Nintendo, un modèle entièrement noir évoquant la sobriété de la PSP, ainsi qu’une version blanche plus classique et épurée. De quoi choisir une console qui correspond autant à ses goûts qu’à sa mémoire de joueur.