Project Genie : décrochage en bourse après l'annonce de l'IA Google pour créer des jeux vidéo

L’intelligence artificielle continue de s’imposer dans l’industrie du jeu vidéo, et Google pourrait bien franchir un nouveau cap avec Project Genie, un outil expérimental capable de générer des mondes interactifs à partir d’une simple image ou d’un prompt (une description textuelle, ndlr), sans nécessiter la moindre ligne de code. Présenté à l’origine sous le nom de Genie 3 à l’été 2025, Project Genie permet à n'importe qui de décrire un environnement et un protagoniste, puis de laisser l’IA générer un monde explorable en quelques secondes. Il est également possible d’importer une image afin qu’elle serve de base à la création. Une fois le monde généré, le joueur peut contrôler le personnage et se déplacer librement dans l’espace proposé. Pour l’instant, les possibilités restent limitées, avec des sessions restreintes à 60 secondes et un rendu visuel plafonné à 720p, mais nous ne sommes qu'au début de cette technologie. Celle-ci se contente d'ailleurs de suivre un personnage en mouvement et rien de plus. Il n’est pas encore question de mondes ouverts complexes, de mises en scène élaborées ou de systèmes de gameplay avancés. Malgré ces contraintes, la technologie impressionne par sa rapidité et sa simplicité d’utilisation.









CHUTE EN BOURSE

L’arrivée de Project Genie n’a pas laissé indifférents les investisseurs, puisque l’annonce a provoqué une chute notable des actions de plusieurs acteurs majeurs du secteur : Unity a perdu près de 25%, Take-Two Interactive entre 8 et 10%, et Roblox jusqu’à 13%. D’autres éditeurs comme Ubisoft, CD Projekt Red, Konami, Nexon ou Nintendo ont également enregistré des baisses. Ces réactions témoignent des inquiétudes entourant une automatisation accrue de la création vidéoludique. Aujourd’hui déjà, une large majorité des studios intègrent l’IA dans leur chaîne de production, et selon différentes enquêtes, près de 90% des développeurs l’utilisent pour automatiser certaines tâches, accélérer les phases de test ou générer des assets, des dialogues ou des niveaux.

Si Project Genie ouvre des perspectives fascinantes, il soulève aussi de nombreuses questions. La facilité avec laquelle il devient possible de générer des prototypes fait craindre une explosion de contenus approximatifs, parfois qualifiés d’« AI slops » : des expériences produites rapidement, sans réelle direction créative, mais présentées comme des jeux à part entière. Dans un marché déjà fragilisé, cette évolution pourrait également peser sur l’emploi. Selon un rapport récent de la Game Developers Conference, près de 28% des professionnels du jeu vidéo ont été licenciés dans le monde au cours des deux dernières années, et environ un tiers aux États-Unis. Autant vous dire qu l’automatisation accrue de certaines étapes de production risque d’accentuer encore cette tendance.





Une technologie prometteuse, qu'il faut encadrer

À l’heure actuelle, Project Genie reste en phase de test et l’outil est réservé aux abonnés Google AI Pro, uniquement aux États-Unis, et accessible aux utilisateurs de plus de 18 ans. Google a toutefois indiqué qu’un déploiement dans d’autres territoires était prévu, sans calendrier précis.