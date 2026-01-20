Ningtendo PXBOX 5 : la console ultime qui réunit PS5, Xbox Series et Switch 2

Imaginez une console qui puisse réunir l’ensemble des écosystèmes PlayStation, Xbox et Nintendo ? C'est désormais une réalité grâce à une moddeuse chinoise du nom de XNZ qui a fabriqué une console qui réunit la PS5, la Xbox Series et la Nintendo Switch 2 en une seule machine. Elle l’a appelé la Ningtendo PXbox 5 et le G dans Ningtendo est important. Elle a fait une grosse vidéo sur sa chaîne où elle nous montre comment elle a procédé à la fabrication, étape par étape, vous allez voir, c’est très astucieux.







L’idée de départ est assez simple : prendre une PS5, une Xbox, et une Switch 2, et les réunir ensemble dans une seule machine. Pas juste en les attachant ensemble, et créer un système pour passer d’une console à une autre, non, ce serait trop simple, trop basique. Là, dans cette Ningtendo PXbox 5, il n’y qu’un seul système de refroidissement et une seule alimentation de 250 watts. En fait, ce que cette moddeuse chinoise nous explique, c’est que lorsqu’on démonte les consoles, on se rend compte d’une chose : les cartes mères de la PS5, de la Xbox Series et de la Switch 5 sont relativement petites. Ce qui prend de la place, c’est le système de refroidissement, le refroidissement et l’alimentation. Du coup, elle s’est dit pourquoi ne pas mutualiser ces deux éléments ? Une seule alimentation, un seul bloc de refroidissement pour les trois consoles. Simple, basique.







Et pour cela, elle s’est inspiré du MacPro Corbeille que Apple avait sorti en 2013, qui avait été moqué à l’époque justement pour son design qui lui faisait ressembler à une corbeille justement. Personnellement, je trouvais son look original et très sympa, mais l’appareil n’a pas trouvé son public je crois bien… Pour la moddeuse chinoise, cet appareil avait une grande qualité, c’est que son design avait obligé le département R&D d’Apple d’innover pour le système de refroidissement. C’est sur cette base qu’elle a décidé de faire la même chose, mais avec un design triangulaire plutôt, ce qui lui permet d’avoir trois faces pour chaque carte-mère de consoles et du coup inventer un design thermique de la même forme qui servirait de flux d’air central. Parfait donc pour les trois cartes mères.







Pour elle, le vrai défi, c’était le dissipateur. Faire un bloc d’aluminium aussi complexe en CNC ou en impression métal, c’est trop cher et trop coûteux pour elle. Du coup, elle a décidé d’utiliser une technique vieille de 1 500 ans : la coulée à cire perdue, mais version moderne avec du PLA imprimé en 3D. Pour la petite anecdote, la coulée à cire perdue est une technique ancienne utilisée pour fabriquer des objets métalliques très détaillés, surtout en bronze. Elle existe depuis des milliers d’années, et des pièces chinoises ou égyptiennes ont été faites comme ça. C’est ce qu’elle fait pour sa console. Elle imprime le modèle en PLA (c'est de l'acide polylactique, un thermoplastique biodégradable, très utilisé en impression 3D), elle le recouvre de plâtre haute température, elle fait fondre le PLA, puis elle coule l’aluminium dans le moule. Une fois qu’elle a son dissipateur thermique, elle assemble les trois cartes mère, avec néanmoins, une petite astuce, elle place en réalité la Switch 2 dans un compartiment qui restera accessible, celui qui lui permettra de retirer la console à tout moment pour passer en mode portable. Elle a même prévu un système d’éjection façon grille-pain pour récupérer la console. Malin.







Ensuite, toujours avec son imprimante 3D, elle a conçu la coque de sa nouvelle console, avec un gros bouton triangulaire situé sur capot supérieur de la console, et qui permet de switcher d’une console à une autre d’un simple clic et après 3 secondes d’attente. Autre ajout astucieux, c’est une bande LED situé sur la façade de la machine et qui permet de faire changer de couleur pour indiquer quelle console est active : bleu c’est PS5, vert c’est Xbox Series et Rouge c’est Switch 2. Et il n’y a plus qu’à jouer pour voir que tout fonctionne à merveille. On la voit jouer à Ghost of Yotei, Donkey Kong Bananza, et Starfield, du moins le menu.







Concernant la ventilation, elle nous dit que tout est maîtrisé, qu’il n’y a pas de surchauffe car elle a anticipé. Concernant l’alimentation, au départ, elle pensait faire un sélecteur 3 voies, pour alimenter une console à la fois. Mais après calcul, elle a réalisé que ce n’était pas nécessaire. Pourquoi ? Parce que la PS5 consomme 225 W en jeu, mais seulement 4 W en veille. Même chose pour la Xbox et la Switch 2 consomme encore moins. Du coup, un bloc d’alimentation de 250 W suffit pour gérer une console à la fois et le tour est joué.



