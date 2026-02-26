JeuxActuJeuxActu.com

Un nouveau trailer pour LEGO Batman rend hommage au film culte de 1989

Warner Bros. Games et DC Comics viennent de lâcher un nouveau trailer de LEGO Batman L’Héritage du Chevalier Noir, dont la sortie est toujours attendue pour le 29 mai prochain. Dans cette vidéo, on retrouve avant tout une scène restée culte du Batman de Tim Burton, celle où le Joker détourne le musée de Gotham pour en faire sa galerie d’art totalement déjantée. Sauf qu’ici, tout est revisité en briques LEGO, avec un ton plus léger et un sens du gag visuel qui désamorce la noirceur de la scène originale. Et pour parfaire le clin d’œil, la séquence est accompagnée de “Partyman” de Prince, morceau indissociable de cette parenthèse délicieusement chaotique.



Développé par TT GamesLEGO Batman L’Héritage du Chevalier Noir reprend les codes des précédents jeux LEGO du studio anglais, mais avec cette fois-ci cette pointe de nostalgie et une aventure truffée de références, de caméos et de situations absurdes. La sortie du jeu est attendue pour le 26 mai prochain sur PC, PS5 et Xbox Series, tandis que la version Nintendo Switch 2 arrivera un peu après. Quand ? No idea...

Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le jeudi 26 février 2026
17:35


LEGO Batman L'Héritage du Chevalier Noir

Jeu : Action
Editeur : Warner Bros. Interactive Entertainment
Développeur : TT Games
29 Mai 2026
29 Mai 2026
29 Mai 2026
29 Mai 2026

