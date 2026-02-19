Fatal Fury City of the Wolves : Nightmare Geese arrive avec des costumes Street Fighter

Si vous pensiez que Fatal Fury City of the Wolves avait déjà fait le plein de surprises, détrompez-vous, car SNK remet le couvert. Le 26 février prochain, c’est Nightmare Geese qui débarque, mais en mode spectre. Le padré de Rock Howards revient d’entre les morts pour hanter South Town, et il ne fait pas semblant. Entre ses attaques classiques comme le Reppuken ou le Double Reppuken et ses combos martiaux à base de karaté et d’aikijutsu, il va falloir rester concentré pour ne pas finir KO en deux secondes. Bien sûr, Nightmare Geese va aussi avoir droit à son moment de gloire avec le mode solo "Episodes of South Town", où il se balade sans trop savoir depuis combien de temps il est mort, ou s’il l’est vraiment... On suit ses observations, il voit les anciens alliés, les nouveaux venus, et ça donne une perspective différente sur l’histoire de la ville.







Mais ce n’est pas tout, SNK en profite pour ouvrir à nouveau la porte à Street Fighter, avec toujours plus de contenu lié au jeu de baston de Capcom. En effet, on va pouvoir voir Rock et Preecha habillés comme Luke et Juri, affronter un nouveau boss, Kage Terry, capable de balancer le fameux Raging Demon d’Akuma, et suivre un nouvel épisode solo centré sur JP, le méchant de Street Fighter 6, qui manipule Terry à sa guise. Bref, ça devient presque un univers partagé, façon multivers de jeux de combat, et ça change complètement la dynamique du jeu. On rappelle que la Saison 2 continue son rythme progressif, puisqu'après Kim Jae Hoon en janvier, on a Nightmare Geese maintenant, puis Blue Mary et Wolfgang Krauser dans les prochains mois. Les deux derniers personnages restent secrets, ce qui entretient le suspense et pousse à revenir pour voir ce que SNK nous réserve. Mais des indices nous ont déjà été donnés...



































