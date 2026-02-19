JeuxActuJeuxActu.com

Fatal Fury City of the Wolves : Nightmare Geese arrive avec des costumes Street Fighter

Si vous pensiez que Fatal Fury City of the Wolves avait déjà fait le plein de surprises, détrompez-vous, car SNK remet le couvert. Le 26 février prochain, c’est Nightmare Geese qui débarque, mais en mode spectre. Le padré de Rock Howards revient d’entre les morts pour hanter South Town, et il ne fait pas semblant. Entre ses attaques classiques comme le Reppuken ou le Double Reppuken et ses combos martiaux à base de karaté et d’aikijutsu, il va falloir rester concentré pour ne pas finir KO en deux secondes. Bien sûr, Nightmare Geese va aussi avoir droit à son moment de gloire avec le mode solo "Episodes of South Town", où il se balade sans trop savoir depuis combien de temps il est mort, ou s’il l’est vraiment... On suit ses observations, il voit les anciens alliés, les nouveaux venus, et ça donne une perspective différente sur l’histoire de la ville. 



Mais ce n’est pas tout, SNK en profite pour ouvrir à nouveau la porte à Street Fighter, avec toujours plus de contenu lié au jeu de baston de Capcom. En effet, on va pouvoir voir Rock et Preecha habillés comme Luke et Juri, affronter un nouveau boss, Kage Terry, capable de balancer le fameux Raging Demon d’Akuma, et suivre un nouvel épisode solo centré sur JP, le méchant de Street Fighter 6, qui manipule Terry à sa guise. Bref, ça devient presque un univers partagé, façon multivers de jeux de combat, et ça change complètement la dynamique du jeu. On rappelle que la Saison 2 continue son rythme progressif, puisqu'après Kim Jae Hoon en janvier, on a Nightmare Geese maintenant, puis Blue Mary et Wolfgang Krauser dans les prochains mois. Les deux derniers personnages restent secrets, ce qui entretient le suspense et pousse à revenir pour voir ce que SNK nous réserve. Mais des indices nous ont déjà été donnés...



Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le jeudi 19 février 2026
15:05


Ses derniers articles


Fatal Fury City of the Wolves : SNK lance la "Legend Edition", tout savoir sur le contenu SNK ne fait pas dans la demi-mesure pour lancer la Saison 2 de Fatal Fury City of the Wolves, puisqu'on apprend qu'une "Legend Edition" est commercialisée, comprenanty le jeu de base plus les 2 Season Pass. 22/01/2026
Fatal Fury City of the Wolves : Kim Jae Hoon montre qu'il est le digne héritier de son père Pas de temps mort pour Fatal Fury City of the Wolves ! À peine officialisée, la Saison 2 est en effet aussitôt lancée avec l'arrivée de Kim Jae Hoon, fils modèle (contrairement à Kim Dong Hwan) du très respecté Kim Kaph Wan. 20/01/2026

Fatal Fury City of the Wolves : on a parlé de la Saison 2 avec SNK, notre interview 16/01/2026
Fatal Fury City of the Wolves : 6 persos en plus pour la Saison 2, dont Wolfgang Krauser, Geese Howard et Blue Mary 15/01/2026
Fatal Fury City of the Wolves : WTF, Ken le Survivant qui débarque comme perso jouable ?! 09/01/2026
Fatal Fury City of the Wolves : Mr Big a pris un coup de vieux, mais il est toujours en forme 25/11/2025


Fatal Fury City of the Wolves

Jeu : Baston
Editeur : SNK
Développeur : SNK
24 Avr 2025
24 Avr 2025
24 Avr 2025
24 Avr 2025
24 Avr 2025

J'ai vu Retour à SILENT HILL : Christophe Gans m'explique ses choix (+ Project Zero, Rahan)
J'ai vu Retour à SILENT HILL : Christophe Gans m’explique ses choix (+ Project Zero, Rahan)

Fatal Fury City of the Wolves : Hokutomaru a hérité du Zaneiken d'Andy Bogard
Fatal Fury City of the Wolves : après CR7, le DJ 'Salvatore Ganacci' intègre le jeu, c'est un pote de Duck King
Fatal Fury City of the Wolves : le trailer et le gameplay de Cristiano Ronaldo comme perso jouable sont tombés
