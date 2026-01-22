Fatal Fury City of the Wolves : SNK lance la "Legend Edition", tout savoir sur le contenu

SNK ne fait pas dans la demi-mesure pour lancer la Saison 2 de Fatal Fury City of the Wolves, puisqu'on apprend qu'une "Legend Edition" est commercialisée, comprenanty le jeu de base plus les 2 Season Pass, ce qui inclut tous les personnages en DLC déjà sortis et ceux à venir dans les mois prochains. Et pour mettre le feu dès le départ, le premier personnage DLC de la Saison 2, c’est Kim Jae Hoon, présenté hier dans une vidéo complète qui lui a été dédiée. Les autres persos de la saison arriveront au fur et à mesure, un par mois, avec Nightmare Geese, Blue Mary, Wolfgang Krauser… et deux autres mystères encore top secrets, même si Kenshiro (Ken le Survivant) et Ryo Sakazaki e nMr Karaté sont déjà pressentis.







SNK en a profité pour balancer un trailer complet de plus de 4 minutes pour détailler le contenu de cette "Legend Edition". Entre rappel du système de combat, son roster, le mode Histoire "Episodes of South Town" et tous les autres bonus. Et côté eSport, ça ne rigole pas non plus, puisque SNK a officialisé le coup d’envoi du SNK World Championship 2026, avec un prize pool de 4,1 millions de dollars, la plus grosse somme jamais mise sur un tournoi dédié à un jeu vidéo en particulier. De quoi donner aux gens de s'y mettre.







