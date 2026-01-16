Fatal Fury City of the Wolves : on a parlé de la Saison 2 avec SNK, notre interview

JeuxActuJeuxActu.com

Fatal Fury City of the Wolves : on a parlé de la Saison 2 avec SNK, notre ITW

Couronné meilleur jeu de combat de l’année 2025 lors des Game Awards, Fatal Fury: City of the Wolves entend bien capitaliser sur ce succès. SNK a officialisé le lancement de la Saison 2, dont le coup d’envoi est fixé au 22 janvier 2026, confirmant au passage sa volonté d’inscrire le jeu dans la durée. Cette nouvelle salve de contenu s’articulera autour de six personnages additionnels, déployés à raison d’un combattant par mois, de janvier à juin 2026. Un calendrier ambitieux, pensé pour alimenter régulièrement l’expérience et maintenir l’engagement des joueurs sur le long terme. Nous avons eu l'opportunité d'interviewer Shinya Tamaki, producteur du jeu, et Hayato Konya le game director plusieurs semaines avant l'annonce offielle.


Interviewés :

  • Shinya Tamaki : Producteur Fatal Fury City of the Wolves

  • Hayato Konya : Game Director Fatal Fury City of the Wolves

Fatal Fury City of the Wolves


Maxime Chao : Fatal Fury: City of the Wolves a terminé l’année en remportant le Game Award du meilleur jeu de combat. Comment l’équipe de SNK a-t-elle réagi lorsque la nouvelle est tombée ?

SNK : Je me souviens très clairement à quel point tout le monde était heureux à ce moment-là. Voir cette réaction m’a donné encore plus envie de travailler dur pour faire évoluer ce titre et en faire quelque chose qui attire encore davantage l’attention.

Vous avez annoncé une Saison 2 avec six nouveaux personnages, à raison d’un personnage par mois. À quel point est-il important pour vous de maintenir un rythme de sortie aussi soutenu ?

Avec le retour de Fatal Fury, il est évident que les fans ont un lien émotionnel très fort avec certains personnages. En gardant cela à l’esprit, notre objectif idéal est de faire en sorte que chacun puisse retrouver un personnage envers lequel il ressent de la nostalgie. C’est pour cette raison que ce calendrier de sorties est si important pour nous.

Plusieurs personnages de Fatal Fury n’ont pas eu l’occasion de revenir depuis les années 1990, comme Cheng Sinzan, Bob Wilson, Hon Fu, Franco Bash, Chon Shu, Chon Rei ou encore Sokaku. Y a-t-il encore de l’espoir de les voir revenir un jour ?

Je ne dirais pas qu’il n’y a aucune chance. Tous les personnages sont, en quelque sorte, sur la liste d’attente, et nous continuerons à travailler dur sur le développement afin qu’ils puissent, à terme, rejoindre le jeu.

Comment décidez-vous quels nouveaux personnages ajouter ? Quels critères doivent-ils remplir pour être sélectionnés ?

Il n’y a pas de critères stricts à proprement parler. En revanche, les personnages liés à la science-fiction ou à la fantasy ont tendance à être moins susceptibles d’être choisis. Ce type de profils correspond généralement mieux à The King of Fighters, et nous ne ressentons pas forcément le besoin de les représenter dans Fatal Fury.

Y a-t-il un personnage de la Saison 1 qui a dépassé vos attentes en termes de popularité ou d’utilisation par les joueurs ?

Kain est un bon exemple. Il était le boss final de Garou: Mark of the Wolves, mais comparé à des personnages comme Geese ou Mr. Big, il est souvent resté dans l’ombre. Cette fois-ci, sa forte présence en tournoi montre qu’il s’est durablement imposé dans la mémoire des joueurs.

Prévoyez-vous d’ajouter de nouveaux stages ? Il y a actuellement moins d’arènes que de personnages jouables. Y a-t-il une raison particulière ?

Nous prévoyons de continuer à ajouter des stages à l’avenir, alors restez attentifs à ce qui arrive prochainement.

Avez-vous ajusté votre feuille de route initiale en fonction des retours des joueurs ?

Cela inclut notamment des améliorations du mode Entraînement et un système de matchs classés plus spécifique à chaque personnage. Ces mises à jour étaient initialement prévues pour plus tard, mais face au grand nombre de retours des joueurs, nous avons décidé d’avancer le calendrier.

Propos recueillis par Maxime Chao le 6 janvier 2026


Ses derniers articles


