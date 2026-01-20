Fatal Fury City of the Wolves : Kim Jae Hoon montre qu'il est le digne héritier de son père

Pas de temps mort pour Fatal Fury City of the Wolves ! À peine officialisée, la Saison 2 est en effet aussitôt lancée avec l’arrivée de Kim Jae Hoon, fils modèle (contrairement à Kim Dong Hwan) du très respecté Kim Kaph Wan, et figure emblématique du taekwondo dans l’univers Fatal Fury. Kim Jae Hoon débarque donc avec un style de combat fidèle à son héritage et plus proche de celui de son père, avec un jeu de coups de pied aériens qui met une pression constante à l'adversaire. Son style lui offre une mobilité redoutable et une capacité à ouvrir la garde adverse grâce à ses attaques plongeantes, sans oublier ses finish à base de phoenix radieux qui rappelle la furie de son père Kim Kaph Wan dans la série Real Bout. Les joueurs pourront mettre la main sur Kim Jae Hoon dans Fatal Fury City of the Wolves dès le 22 janvier, de quoi lancer la Saison 2 sur une note résolument explosive.







Comme chacun sait désormais, la Saison 2 proposera un nouveau combattant chaque mois jusqu’en juin 2026, avec un programme particulièrement alléchant :



- Février : Nightmare Geese, version sombre et surnaturelle de l’ennemi iconique de la série

- Mars : Blue Mary, experte en sambo, spécialisée dans les projections et le combat rapproché

- Avril : Wolfgang Krauser, boss mythique de Fatal Fury 2

- Mai et juin : deux personnages encore mystérieux, dont les silhouettes teasées laissent espérer un crossover ambitieux avec Hokuto no Ken / Ken le Survivant et Ryo Sakazaki en version Mr Karaté.





Kim Jae Hoon arrivera également accompagné d’un nouveau décor, celui de la Corée et un morceau inédit signé R3hab, intitulé Too Honest.



















