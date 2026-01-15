Fatal Fury City of the Wolves : 6 persos en plus pour la Saison 2, dont Wolfgang Krauser, Geese Howard et Blue Mary

Fraîchement auréolé de son titre de meilleur jeu de baston de 2025 lors des Game Awards, Fatal Fury City of the Wolves ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. SNK vient en effet d’annoncer le lancement de la Saison 2, prévue pour dès ce 22 janvier 2026, avec un message on ne peut plus clair : le jeu a été pensé pour durer. Concrètement, cette deuxième saison proposera six nouveaux personnages, avec une arrivée par mois, de janvier à juin 2026. Un rythme particulièrement soutenu qui a le mérite de maintenir l’intérêt sur la durée. Quatre combattants ont déjà été dévoilés, tandis que deux autres restent pour l’instant soigneusement cachés, histoire d’entretenir le suspense, mais les derniers teasings (le masque de Mr Karaté et Kenshiro) ne laissent pas l'ombre d'un doute.







Cela étant dit, le coup d’envoi sera donné dès le 22 janvier prochain avec Kim Jae Hoon, l'autre fils de Kim Kaphwan et frère cadet de Kim Dong Hwan, présent dans le roster de lancement. Un retour logique qui viendra renforcer l’héritage taekwondo de la série, en espérant que le padré débarque lui aussi tôt ou tard. En février par contre, SNK sortira une carte un peu plus surprenante avec Nightmare Geese. Officiellement mort dans la chronologie, Geese Howard fera son grand retour sous cette forme spectrale dirons-nous, fidèle à son statut de figure mythique de l’univers Fatal Fury. Mars marquera quant à lui le retour de Blue Mary. Apparue pour la première fois dans Fatal Fury 3 en 1995, elle s’était surtout fait remarquer ces dernières années dans The King of Fighters XIV et XV. La revoir ici a donc un petit goût de retour aux sources, et devrait faire plaisir aux fans de longue date. La vraie surprise arrivera en avril, avec Wolfgang Krauser, le muthique boss final de Fatal Fury 2 avec son stage et sa musique inoubliables. Le colosse allemand n’avait plus vraiment refait surface depuis très longtemps (KOF 98) et c'est clairement un retour qu'on attendait tous. Pour mai et juin, en revanche, c’est encore le flou total, mais on peut tabler sur le héros de Hokuto no Ken et Ryo Sakazaki en Mr Karaté, les leaks ont déjà éventer la surprise...









Mais cette Saison 2 ne se résume pas à une simple liste de personnages, et elle démarrera également avec une grosse mise à jour d’équilibrage, qui concernera l’ensemble du roster et certains aspects du système de combat. SNK dit s’être appuyé sur les retours de la communauté, avec l’objectif de rendre les affrontements plus stratégiques et plus compétitifs. Il faut dire que Fatal Fury: City of the Wolves n’a peut-être pas rencontré le succès commercial de certains poids lourds du genre, mais SNK continue d’y croire. Après une première saison de DLC bouclée en décembre avec l’arrivée de Mr. Big, cette Saison 2 confirme une vraie volonté de s’inscrire dans le temps. Le studio évoque d’ailleurs déjà de nouvelles compétitions en 2026, accompagnées de cash prizes en hausse, histoire de soutenir un peu plus la scène compétitive. Et puis il y a ce petit détail qui n’a pas échappé aux plus attentifs : les “cinématiques” de la bande-annonce. Elles donnent une idée assez claire de la position de SNK vis-à-vis de l’intelligence artificielle générative. Un message discret, mais suffisamment lisible pour qui sait regarder.























