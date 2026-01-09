Fatal Fury City of the Wolves : WTF, Ken le Survivant qui débarque comme perso jouable ?!

JeuxActuJeuxActu.com

Après le footballeur Cristiano Ronaldo, le DJ Salvatore Ganacci, Ken et Chun-Li de Street Fighter, Fatal Fury City of the Wolves va continuer les cross-over improbables avec l'arrivée de la licence Hokuto no Ken dans le jeu. Oui, Ken le Survivant, celui qui fait exploser des têtes et des corps d'un simple toucher de doigt s'apprête à faire son entrée dans le roster du jeu de baston de SNK. Alors pour l’instant, on est encore dans le domaine du teasing avec une vidéo très courte, mais qui est on ne peut plus explicite. Une botte qui foule le sol, de la poussière, un paysage de ville en ruine, un doigt qui vient se poser sur le front d’un malheureux mercenaire et ce bruitage si mythique que la mort est venue frapper, nul besoin d’un doctorat en manga des années 80 pour comprendre où SNK veut nous emmener. Kenshiro est clairement dans le viseur et le moins que l'on puisse dire, c'est que ça a fait parler sur les réseaux sociaux avec plusieurs millions de vues en quelques heures. Preuve que SNK a réussi son coup.



Ce qui est intéressant, c’est aussi le contraste car Fatal Fury a toujours navigué entre réalisme stylisé et exagération arcade. Hokuto no Ken, lui, c’est un univers beaucoup plus sombre, beaucoup plus sec, presque post-apocalyptique dans son ADN. L’enjeu pour SNK sera donc de réussir cette intégration sans édulcorer Kenshiro, tout en respectant l’identité visuelle très marquée de City of the Wolves. Sur le papier, le rendu cel-shadé du dernier Fatal Fury et ses effets de vitesse du jeu semblent plutôt bien armés pour encaisser la puissance du Hokuto Shinken. Et puis, il y a le contexte. Etant donné que les adaptations de Hokuto no Ken en jeu vidéo ont rarement été à la hauteur du mythe, à quelques exceptions près, revoir Kenshiro débarquer dans un jeu de combat moderne, techniquement solide, pensé pour la compétition et la méta, c’est presque une revanche quelque part.

Si l’on ajoute à ça les rumeurs autour de Robert Garcia, Mr. Karate ou encore Wolfgang Krauser pour cette Saison 2, SNK est en train de nous faire un autre KOF avec ce Fatal Fury où les licences se croisent et se mélangent. Réponse prochainement.



 


le vendredi 9 janvier 2026
