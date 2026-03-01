Une nouvelle franchise God of War, avec Faye comme héroïne ? Un développeur a fait une boulette

On pensait que la fin du week-end allait être plus paisible pour la licence God of War suite à la première photo de la série-télé publiée par Amazon Prime Video, mais il semblerait que la poisse ait décidé d'intervenir à nouveau. En effet, il y a quelques heures à peine, un Senior Artist de Santa Monica Studio a indiqué sur son profil LinkedIn que le studio travaille bien sur un projet situé « dans l’univers de God of War ». À première vue, il ne s’agirait donc pas d’un simple God of War 5 ou d’une extension classique, mais d’une initiative visant à développer une nouvelle franchise au sein de l’univers déjà établi par Cory Barlog. Les rumeurs suggèrent que le jeu mettrait en scène Faye, épouse de Kratos et mère d’Atreus, ce qui constituerait une orientation inédite pour la saga. Le personnage, longtemps cantonné à l’ombre narrative de la trilogie nordique, pourrait enfin bénéficier d’un traitement central. Cette perspective n’est pas anodine, puisqu’en 2020, Cory Barlog évoquait déjà dans de nombreuses interviews sa volonté d’explorer la rencontre entre Kratos et Faye, laissant entendre que de nouvelles histoires dans cet univers étaient envisageables.









Cette hypothèse concorde avec les propos récent de Jason Schreier, qui affirmait que le prochain projet pourrait être présenté comme une nouvelle licence, bien qu’inscrit dans l’univers God of War. De même, les fuites autour de God of War Multi, centrées sur le personnage d’Atreus et révélées après la fermeture de Bluepoint Games, viennent renforcer la cohérence de ces informations. Le profil LinkedIn du Senior Artist étant inaccessible depuis la publication, cela laisse penser qu'une belle boulette a été faite. Cela étant dit, Internet n'oublie jamais et selon la capture d’écran, le collaborateur affirme avoir participé à la construction du monde, ainsi qu'à la stratégie narrative et à long terme de la franchise. Autant d’éléments qui laissent entendre que le projet dépasse le cadre d’un simple spin-off et pourrait ainsi constituer un enrichissement significatif de l’univers.



