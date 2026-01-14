Ryan Hurst sera Kratos dans la série télé God of War, il était Thor dans le jeu vidéo God of War Ragnarök

La série télé God of War produite par Amazon MGM Studios et Sony Pictures Television tient enfin son Kratos. Après des mois de spéculations, c’est Ryan Hurst qui a été choisi pour incarner le Fantôme de Sparte dans l’adaptation live-action de la célèbre licence PlayStation. Un choix assez cocasse et loin d’être anodin, puisque l’acteur fait déjà partie de l’univers God of War, ayant prêté sa voix et sa prestance à Thor dans le jeu vidéo God of War Ragnarök. Les fans n'ont d'ailleurs pas manqué de le mentionner sur les réseaux sociaux et pour la blague, certains demandent à ce que Christopher Judge (qui incarne Kratos dans le jeu vidéo) endosse le rôle de Thor dans la série télé.



Ceci étant dit, le choix de Ryan Hurst s’explique aussi par son physique imposant et son expérience dans des rôles bruts et tourmentés. L’acteur s’est notamment illustré à la télévision dans Sons of Anarchy, où il incarnait Opie, ainsi que dans The Walking Dead dans le rôle de Beta. Côté cinéma, on a également pu le voir dans Le Plus Beau des combats, Nous étions soldats ou encore Ladykillers. Autant de performances qui témoignent de sa capacité à donner de l’épaisseur à des personnages marqués par la violence et la tragédie. S’il n’était pas forcément le premier nom auquel pensaient les fans pour incarner Kratos, Amazon semble pleinement confiant dans ce choix. Les premières images de comparaison partagées par le studio montrent d’ailleurs une ressemblance troublante entre l’acteur et le célèbre tueur de dieux, peau cendrée, regard dur, personnalité taiseuse et carrure massive comprise.









Si de nombreux éléments autour de la série restent encore volontairement flous, Amazon a confirmé que l’intrigue s’inscrira dans la continuité du reboot de 2018. Les spectateurs suivront donc Kratos et son fils Atreus dans leur périple à travers les terres nordiques, alors qu’ils tentent de disperser les cendres d’un être cher. Un voyage à la fois épique et intime, centré sur la relation complexe entre un père marqué par la violence de son passé et un enfant en quête de repères. La description officielle de la série résume d’ailleurs bien cette dualité : au fil de leurs aventures, Kratos cherche à apprendre à son fils comment devenir un dieu digne de ce nom, tandis qu’Atreus tente, de son côté, de rappeler à son père ce que signifie être humain. Un équilibre délicat qui avait largement contribué au succès critique du jeu de 2018, et que la série entend manifestement préserver.









La série God of War est actuellement en préproduction à Vancouver et bénéficie déjà d’une commande de deux saisons, preuve de l’ambition du projet. Ronald D. Moore, connu pour son travail sur Battlestar Galactica et Outlander, officiera en tant que showrunner, avec la promesse d’un ton fidèle à celui des jeux : sombre, brutal, mais profondément humain. Kratos s’apprête donc à faire ses véritables débuts en live-action, et si le pari reste risqué, ce casting et les noms impliqués laissent espérer une transposition respectueuse et maîtrisée de l’une des licences les plus emblématiques de PlayStation.



