God of War Multijoueur : des images du jeu annulé ont fuité, ça se passait en Grèce Antique

Des captures d'écran de l’ancien projet multijoueur de God of War ont récemment émergé en ligne, qui était en développement par le studio Bluepoint Games. Bien que le jeu n’ait jamais été confirmé officiellement et ait été annulé aux côtés d’un projet de Blur Studio, ces images offrent un premier aperçu de ce que Sony Interactive Entertainment et Bluepoint avaient prévu. Selon les informations du site mp1st, qui a fait fuiter ces clichés, le jeu multijoueur devait se dérouler dans la Grèce antique, soit un retour aux racines de la franchise depuis God of War Ascension en 2013. Les captures révèlent en effet des temples grecs, des artefacts classiques et des environnements variés, allant des cavernes aux armureries, conçus pour accueillir plusieurs joueurs. Un détail majeur attire l’attention : Hadès était prévu pour jouer un rôle dans l’histoire, ce qui suggère que le jeu se situait avant les événements de God of War 3, avant la mort du dieu des Enfers. L’implication d’Hadès et la présence de ses armureries corrompues laissent penser que le titre pouvait explorer des mécaniques de gameplay inédites, comme des effets de malédiction affectant les joueurs.





Les images montrent également des environnements qui combinent architecture grecque traditionnelle avec des références visuelles à God of War (2018) et l'épisode Ragnarok. On y trouve notamment des statues féminines tenant des masques, évoquant les figures mythologiques des jeux originaux, des statues de guerriers tenant boucliers et lances, rappelant à la fois les spartiates et les Einherjar nordiques de Valhalla, des armureries garnies d’armes aux couleurs familières, rappelant celles utilisées par les ennemis dans les opus récents. Ces éléments suggèrent que Bluepoint explorait un mélange d’héritage mythologique et d’esthétique moderne, tout en concevant des zones adaptées au multijoueur. Malgré ces premières visions prometteuses, PlayStation a manqué de confiance dans la viabilité à long terme du projet, probablement en raison de la réception souvent mitigée des jeux live-service par les fans de God of War, comme l’a montré l’exemple récent de Concord.





Après l’annulation, Bluepoint Games a commencé à travailler sur un nouveau jeu d’action à la troisième personne, selon les offres d’emploi publiées récemment. Les rumeurs les plus optimistes évoquent un remake du God of War original, un projet que la communauté attend depuis des années. Avec l’expérience du studio sur Shadow of the Colossus et Demon’s Souls, et les assets déjà créés pour le multijoueur grec, ce remake pourrait bénéficier d’un coup de pouce significatif, permettant de réutiliser certaines ressources pour moderniser le jeu. On attend maintenant des annonces officielles.



































