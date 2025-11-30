Dead Rising : un nouvel épisode serait en développement, premiers éléments fuités

Selon des informations rapportées par le site MP1st, Capcom travaillerait sur un nouvel opus principal de Dead Rising, qui verrait le retour de Frank West dans un cadre inédit : Hollywood, et plus précisément dans un vaste studio de cinéma fermé. Développé sous le nom de code « Rec » depuis au moins 2023, ce nouvel épisode pourrait être pensée comme étant une suite directe du premier Dead Rising. Si cela se confirme, Frank West reprendrait son rôle de protagoniste central, après avoir été mis sur la touche dans Dead Rising 2 au profit de Chuck Greene. MP1st précise que le scénario pourrait explorer les événements précédant Dead Rising 2, ce qui donnerait une cohérence narrative à l’ensemble de la saga et permettant d’approfondir l’histoire de Frank. Le site indique aussi que l’intrigue pourrait tourner autour d’un réalisateur extravagant et dérangé, qui contraint Frank et d’autres survivants à participer à ses « films parfaits ». Les Psychopathes, figures emblématiques de la série, seraient également présents, certains servant de sbires au réalisateur. Parmi eux, un personnage clé (son bras droit en fait) serait chargé de filmer les survivants tout en ayant une bombe attachée à son corps, introduisant des situations tendues mais typiquement Dead Rising.









L’idée d’un studio fermé permettrait de multiplier les environnements variés (plateaux, décors de film, coulisses) et de créer des missions scénarisées originales tout en conservant le gameplay sandbox propre à la série. Selon MP1st, Frank ne serait pas seul et plusieurs survivants importants pourraient l’accompagner, dont une jeune fille à la recherche de sa sœur, ainsi que des personnages familiers comme Isabela Keyes, qui l’aideraient à affronter une nouvelle variante du virus zombie. On apprend aussi que les mécaniques emblématiques de la série pourraient être de retour, comme l’appareil photo de Frank, utile pour documenter l’environnement et identifier les Psychopathes. On aurait aussi la limite de temps, qui ajouterait de la tension lorsque le réalisateur menace de détruire le studio si ses ordres ne sont pas suivis.





A ce stade, aucune date officielle n’a fuité et si on s'amuse à comparer ce projet avec le développement d’autres titres Capcom, comme Resident Evil 0 Remake par exemple, il semblerait que le jeu soit encore loin d’une sortie. Par ailleurs, MP1st rappelle que Capcom avait déjà montré son intérêt pour un remake hypothétique de Dead Rising 2 via un sondage, ce qui laisse penser que plusieurs projets Dead Rising pourraient être en cours de réflexion, même si rien n’a été confirmé officiellement. On vous tient au courant.



