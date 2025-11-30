JeuxActuJeuxActu.com

Dead Rising : un nouvel épisode serait en développement, premiers éléments fuités

Dead Rising : un nouvel épisode serait en développement, premiers éléments fuités

Selon des informations rapportées par le site MP1st, Capcom travaillerait sur un nouvel opus principal de Dead Rising, qui verrait le retour de Frank West dans un cadre inédit : Hollywood, et plus précisément dans un vaste studio de cinéma fermé. Développé sous le nom de code « Rec » depuis au moins 2023, ce nouvel épisode pourrait être pensée comme étant une suite directe du premier Dead Rising. Si cela se confirme, Frank West reprendrait son rôle de protagoniste central, après avoir été mis sur la touche dans Dead Rising 2 au profit de Chuck Greene. MP1st précise que le scénario pourrait explorer les événements précédant Dead Rising 2, ce qui donnerait une cohérence narrative à l’ensemble de la saga et permettant d’approfondir l’histoire de Frank. Le site indique aussi que l’intrigue pourrait tourner autour d’un réalisateur extravagant et dérangé, qui contraint Frank et d’autres survivants à participer à ses « films parfaits ». Les Psychopathes, figures emblématiques de la série, seraient également présents, certains servant de sbires au réalisateur. Parmi eux, un personnage clé (son bras droit en fait) serait chargé de filmer les survivants tout en ayant une bombe attachée à son corps, introduisant des situations tendues mais typiquement Dead Rising.

Dead Rising Deluxe Remaster

L’idée d’un studio fermé permettrait de multiplier les environnements variés (plateaux, décors de film, coulisses) et de créer des missions scénarisées originales tout en conservant le gameplay sandbox propre à la série. Selon MP1st, Frank ne serait pas seul et plusieurs survivants importants pourraient l’accompagner, dont une jeune fille à la recherche de sa sœur, ainsi que des personnages familiers comme Isabela Keyes, qui l’aideraient à affronter une nouvelle variante du virus zombie. On apprend aussi que les mécaniques emblématiques de la série pourraient être de retour, comme l’appareil photo de Frank, utile pour documenter l’environnement et identifier les Psychopathes. On aurait aussi la limite de temps, qui ajouterait de la tension lorsque le réalisateur menace de détruire le studio si ses ordres ne sont pas suivis. 

A ce stade, aucune date officielle n’a fuité et si on s'amuse à comparer ce projet avec le développement d’autres titres Capcom, comme Resident Evil 0 Remake par exemple, il semblerait que le jeu soit encore loin d’une sortie. Par ailleurs, MP1st rappelle que Capcom avait déjà montré son intérêt pour un remake hypothétique de Dead Rising 2 via un sondage, ce qui laisse penser que plusieurs projets Dead Rising pourraient être en cours de réflexion, même si rien n’a été confirmé officiellement. On vous tient au courant.

Dead Rising Deluxe Remaster


Maxime Chao Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le dimanche 30 novembre 2025
10:37


Suivre ce rédacteur sur Twitter Maxime Chao @MaximeChao Instagram Maxime Chao @maximechao/
Ses derniers articles


 Furieux Votez  Blasé Votez  Osef Votez  Joyeux Votez  Excité Votez
 Osef


À découvrir également
Autres articles

Dead Rising Deluxe Remaster présente son Story Trailer, la sortie imminente Plus que deux jours avant la sortie de Dead Rising Deluxe Remaster, un jeu annoncé il y a quelques mois à peine et qui va permettre à cette licence de Capcom de revenir sur le devant de la scène. 17/09/2024, 08:08
Dead Rising Deluxe Remaster : la vidéo de gameplay montre bien qu'il s'agit d'un remake Le Capcom NEXT de cette nuit aura permis d'en voir un peu plus autour de Dead Rising Deluxe Remaster, un jeu qui porte très mal son nom, puisqu'il s'agit davantage d'un remake plutôt que d'un remaster. 02/07/2024, 01:03

Dead Rising Deluxe Remaster annoncé et contrairement au nom, il s'agira d'un remake 27/06/2024, 10:49


Dead Rising Deluxe Remaster

Jeu : Action
Editeur : Capcom
Développeur : Capcom
19 Sept 2024
19 Sept 2024
19 Sept 2024

à ne pas manquer
voir la vidéo Je note Sonic Racing Crossworlds : oui oui, il est supérieur à Mario Kart World (TEST + GAMEPLAY 4K) voir la vidéo
Je note Sonic Racing Crossworlds : oui oui, il est supérieur à Mario Kart World (TEST + GAMEPLAY 4K)

Newsletters
Ne loupez rien de l'actualité du jeu vidéo en vous abonnant aux newsletters JeuxActu.








Autres News