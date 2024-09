Dead Rising Deluxe Remaster présente son Story Trailer, la sortie imminente

Dead Rising Deluxe Remaster, un jeu annoncé il y a quelques mois à peine et qui va permettre à cette licence de Capcom de revenir sur le devant de la scène. C'est le premier épisode que l'éditeur japonais a décidé de restaurer, lui qui avait déjà eu droit à un lifting HD en 2016. Si cet épisode PS5 / Xbox Series parle de remaster, on n'est pas loin du remake tant les graphismes ont pas mal évolué, pour ne pas dire changé. L'histoire en revanche n'a pas bougé d'un iota, et il sera toujours question de survie dans un centre commercial infesté de morts-vivants. Une situation sur laquelle Frank West va enquêter à l'aide de son appareil-photo, mais aussi tout ce qui lui passe sous la main. Bah, en 20 ans, la population de joueurs a été renouvelée et tout le monde ne connaît pas Dead Rising.



La sortie de Dead Rising Deluxe Remaster est attendue pour le 19 septembre 024 sur PC, PS5 et Xbox Series.





Plus que deux jours avant la sortie de