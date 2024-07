Dead Rising Deluxe Remaster : la vidéo de gameplay montre bien qu'il s'agit d'un remake

Dead Rising Deluxe Remaster, un jeu qui porte très mal son nom, puisqu'il s'agit davantage d'un remake plutôt que d'un remaster. A cette interrogation, Capcom a néanmoins répondu à cette question et même si visuellement, le jeu a énormément changé, avec des modèles 3D entièrement refait, une gestion de l'éclairage complètement revu, du 4K en 60 images par seconde, pour certains membres du développement, le fait d'avoir conservé les mêmes animations et le gameplay qui n'a pas bougé les a poussé à parler de remaster plutôt que de remake. C'est d'autant plus faux pour le gameplay, puisqu Capcom précise que des modifications ont été apportées aux mécaniques de jeu, puisque Frank West peut désormais courir et viser en même temps, ce qui n'était pas possible en 2006. L'interface utilisateur a été retravaillée également, la sauvegarde automatique rajoutée, les PNJ ont des comportements supplémentaires et plus naturelles. Bref, contrairement à leurs propos, Dead Rising Deluxe Remaster est un remake qui sortira le 19 septembre prochain sur PC, PS5 et Xbox Series X|S au prix de 49,99€.





