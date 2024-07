Dead Rising Deluxe Remaster annoncé et contrairement au nom, il s'agira d'un remake

Dead Rising Deluxe Remaster. Attention tout de même sur l'appellation du jeu, il ne s'agira pas d'un remaster mais bien d'un remake, puisque Capcom a annoncé une refonte complète du jeu de 2009. D'ailleurs, le teaser trailer permet d'apercevoir la trogne de Frank West, qui a encore évolué. Ce ne sera que la 4è fois depuis qu'il est arrivé dans le JV.





Bientôt 10 ans que la série Dead Rising a été mise à l'arrêt par Capcom, et pour cause, le 4è épisode datant de 2016 n'a pas réalisé les ventes escomptées. Malgré tout, chez Capcom, on aime Frank West, son héros originel et ce dernier va faire un come-back en 2024, puisque l'éditeur japonais vient d'annoncer