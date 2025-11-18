Farming Simulator 25 célèbre ses 4 millions de ventes, et c'est pas prêt de s'arrêter...

Il n'y a pas que les gros AAA qui sont capables de générer des ventes colossales, Farming Simulator aussi. Preuve en est avec l'annonce des 4 millions de copies écoulées en ce 18 novembre 2025, soit un an après sa sortie. Chez les développeurs de GIANTS, on savoure évidemment le succès avec un mélange de sincérité et de folklore maison. Boris Stefan, CSO et Head of Publishing, parle d’un engagement “incroyable”, d’une communauté plus soudée qu’un tracteur articulé, et révèle avoir fait sonner une vraie cloche de navire dans les bureaux pour célébrer Highlands Fishing. On imagine sans mal la scène : ambiance open space, vibrations métalliques, et quelques développeurs qui lèvent un sourcil avant de retourner optimiser un modèle de moissonneuse.

Parce que oui, le jeu ne va pas s'arrêter en si bon chemin et on apprend même que du contenu gratuit est déjà en préparation en plus du Season Pass Année 2. L’achat de ce dernier débloque d'ailleurs le tracteur JCB WFT, présenté comme l’un des plus rapides de sa catégorie, puisque doté d’un moteur six-cylindres développant 1 016 chevaux, il peut atteindre une vitesse maximale de 247 km/h. En plus de ce bonus, le Season Pass propose une feuille de route étalée sur 2026, à savoir deux packs de contenu, prévus pour l’hiver et le printemps, puis une extension majeure programmée pour l’automne 2026, incluant notamment une nouvelle carte à explorer.











