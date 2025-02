Farming Simulator 25 : les ventes continuent, on est désormais à 3 millions de ventes

« La croissance continue de Farming Simulator et de sa communauté unique et dévouée témoigne de la passion commune des joueurs et de nous-mêmes chez GIANTS Software, qui sommes plus forts que jamais. Nous ne pourrions pas être plus enthousiastes quant à ce qui nous attend. Spoiler : il y a encore beaucoup à venir ! »





Valeur sûre des charts, la série Farming Simulator confirme son statut de long-seller avec son épisode 2025, puisque nous apprenons que le jeu vient de dépasser la barre des 3 millions de ventes, ce qui fait que la saga dans sa globalité à dépassé les 40 millions de copies dans le monde. De quoi faire frétiller les ponts de chez GIANTS Software :« Déjà trois millions d'agriculteurs virtuels, c'est incroyable ! » déclare Boris Stefan, CSO et responsable de l'édition chez GIANTS Software.Et en effet, le studio a prévu une feuille de route bien garnie pour que l'année 2025 soit riche en contenu et que les joueurs puissent continuer à passer tout leur temps dans les champs et dans leur ferme. Entre les packs, les mises à jour avec correctifs, les nouvelles maps remasterisées, les extensions et une compatibilité VR à venir, il y a en effet de quoi se préparer. Et puis, rappelons que tout ce contenu en plus sera offert à la communauté, vous n'aurez aucun euro à sortir de votre poche.