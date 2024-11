Farming Simulator 25 : c'est 2 millions de ventes en 1 semaine, d'autres chiffres vertigineux

Sorti le 12 novembre 2024, Farming Simulator 25 est déjà un énorme succès avec plus de 2 millions d'exemplaires vendus en une petite semaine. Preuve que la série est toujours aussi attendue par une communauté bien présente. A ces chiffres, on peut rajouer un pic de 125 000 joueurs connectés simultanément le jour du lancement sur Steam, tandis que la série au global cumule plus de 40 millions de copies écoulées. Cet engouement dès la sortie du jeu prouve une augmentation significative de plus de 30% par rapport au dernier record de la gfranchise, qui était de 1,5 million d'exemplaires pour l'épisode Farming Simulator 22 sur la même période. De quoi permettre à GIANTS Software de se sentir pousser des ailes depuis que le studio s'auto-édite et qui doit faire regretter Focus Entertainment de ne pas avoir su garder un tel partenaire dans son sillon.





"Lorsque notre ambitieux voyage d'auto-édition a commencé avec Farming Simulator 22, nous étions déjà ravis de la résonance de notre communauté unique, engagée et passionnée", commente Boris Stefan, responsable de l'édition chez GIANTS Software, avant de rajouter : "Farming Simulator 25 marque notre lancement le plus réussi à ce jour et prouve que notre lien avec la communauté s'est encore renforcé. Leur enthousiasme et leur soutien sont non seulement au cœur de notre succès, mais aussi une force motrice derrière notre engagement continu à offrir une expérience agricole inégalée et satisfaisante. Le lancement n'était que le début de FS25."

Bien sûrn, pour tenir les joueurs en haleine, il a été annoncé que des mises à jour constantes sont prévues dans les prochaines semaines et que les joueurs pourront compter sur un suivi technique, avec des correctifs et d'autres mises à jour en plus de nouveaux packs et extensions pour le jeu familial. Le Season Pass de l'année 1 déjà disponible comprend trois packs officiels ainsi qu'une extension majeure, qui seront disponibles pour les propriétaires du pass dès la sortie du contenu. C'est beau.