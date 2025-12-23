Le rachat d’Electronic Arts par l'Arabie Saoudite (55 milliards) a été validé par les actionnaires...

Un nouveau cap vient d’être franchi dans le dossier du rachat d’Electronic Arts par l'Arabie Saoudite, puisque les actionnaires de l’éditeur américain ont officiellement approuvé la vente de l’entreprise au Public Investment Fund (PIF), le fonds souverain dirigé par Mohamed Ben Salmane. Une opération colossale estimée à 55 milliards de dollars, qui permettrait au PIF de mettre la main sur 93,4% du capital d’EA. Pour autant, tout n’est pas encore joué : le feu vert des autorités gouvernementales reste indispensable pour finaliser la transaction. Annoncée plus tôt dans l’année, cette acquisition avait immédiatement suscité de vives réactions. Si EA continuerait, sur le papier, à fonctionner comme une entreprise américaine avec ses structures actuelles, le fait qu’elle devienne majoritairement détenue par l’Arabie saoudite a provoqué une levée de boucliers, aussi bien du côté des joueurs que de responsables politiques américains. Malgré ces critiques, aucun amendement majeur n’a été apporté à l’accord initial, et le vote des actionnaires vient aujourd’hui renforcer la solidité du projet.









Selon une information relayée par le journaliste Stephen Totilo, cette validation marque une étape clé, mais non décisive. Le dossier doit désormais passer entre les mains des régulateurs gouvernementaux, dont l’approbation sera déterminante. À ce stade, aucune indication n’a été donnée quant au calendrier ou aux chances réelles de validation, dans un contexte où les acquisitions étrangères de cette ampleur sont scrutées de très près. EA a toutefois tenu à rassurer sur un point central : malgré le rachat, l’éditeur conserverait le contrôle créatif de ses productions. Le rôle exact que jouerait le PIF dans la stratégie à long terme du groupe reste flou, alimentant les interrogations sur l’indépendance réelle des studios et sur d’éventuelles influences indirectes. Une inquiétude d’autant plus présente que certains studios internes, comme BioWare, ont déjà exprimé leurs réserves. En l’état, la validation par les actionnaires confirme que la direction et les investisseurs voient dans cette opération une opportunité stratégique majeure. Reste désormais à savoir si les autorités réglementaires partageront cette vision.







