Clair Obscur Expedition 33 : les développeurs hissés au rang de Chevaliers de l’Ordre des Arts et des Lettres par Rachida Dati

Les créateurs de Clair Obscur Expédition 33 continuent de faire parler d’eux et cette fois-ci, c'est par les voies du gouvernement qu'ils sont hissés au firmament. En effet, l'ensemble du studio basé à Montpellier, ainsi que les trois fondateurs du studio montpelliérain Sandfall Interactive (Guillaume Broche, Tom Guillermin et François Meurisse) ont été nommés Chevaliers de l’Ordre des Arts et des Lettres le jeudi 5 février 2026 par Rachida Dati, l'actuelle ministre de la Culture. Avec plus de 5 millions d’exemplaires vendus et 9 prix remportés aux Game Awards, dont celui de « Jeu de l’année », une première pour une production française. La bande-son du jeu a également rencontré un immense succès, totalisant des centaines de millions d’écoutes en ligne, et donnera lieu à une tournée européenne après cinq concerts à guichets fermés à Paris, Lyon et Montpellier. Guillaume Broche, directeur créatif du studio, s'est exprimé suite à cette distincion : « J’espère que notre trajectoire donnera de l’espoir aux milliers de game designers, artistes, programmeurs et musiciens qui hésitent à se lancer parce qu’on leur dit que leur projet est hors norme ou ne correspond pas aux standards du marché. »

Cette nomination est aussi une reconnaissance importante pour le jeu vidéo en France, un secteur encore trop rarement honoré. Avant Sandfall, seules quelques personnalités du jeu vidéo, comme Michel Ancel (Rayman), Frédérick Raynal (Alone in the Dark, Little Big Adventure) ou David Cage, avaient reçu cette distinction, ou d’autres décorations comme la Légion d’honneur ou l’ordre national du Mérite. En l’espace d’un an, Sandfall Interactive est ainsi passé de studio inconnu à acteur majeur du jeu vidéo français, avec un titre qui a marqué les joueurs, la critique et l’industrie. La nomination au rang de Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres souligne l’impact culturel et artistique de Clair Obscur Expédition 33, et illustre le potentiel des créations françaises sur la scène internationale.

Maxime Chao Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le vendredi 6 février 2026
Clair Obscur Expedition 33

Jeu : RPG
Editeur : Sandfall Interactive
Développeur : Sandfall Interactive
24 Avr 2025
24 Avr 2025
24 Avr 2025

