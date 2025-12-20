Clair Obscur Expedition 33 disqualifié des Indie Game Awards pour usage d'IA générative

La cérémonie des Indie Game Awards 2025, qui s’est tenue le 18 décembre 2025, devait initialement consacrer Clair Obscur Expedition 33 respectivement, "Game of the Year" et "Meilleur Premier Jeu". Mais un retournement inattendu est survenu, puisqu'après la découverte d'utilisation d’I.A. générative dans le développement du jeu, l’organisation a décidé de retirer les récompenses. Dans un communiqué envoyé aux jurés des Indie Game Awards, Six One Indie, la société organisatrice, cette décision est intervenue après le vote et l’enregistrement de la cérémonie. Au moment de la soumission, les représentants de Sandfall Interactive avaient affirmé qu’aucune IA générative n’avait été utilisée, mais le studio français étant revenu sur ses propos le jour même de la cérémonie a donc entraîné la disqualification du titre.





"Les Indie Game Awards ont une position très stricte concernant l’utilisation de l’IA générative tout au long du processus de nomination et pendant la cérémonie elle-même. Lors de sa soumission, les représentants de Sandfall Interactive avaient confirmé qu’aucune IA générative n’avait été utilisée dans le développement de Clair Obscur Expedition 33."





« Au vu de la confirmation par Sandfall Interactive de l’usage de l’IA générative le jour de la première des Indie Game Awards 2025, cela entraîne la disqualification de Clair Obscur Expedition 33 de sa nomination. »





La sanction a eu des conséquences directes, puisque les prix sont désormais redistribués aux finalistes, avec "Sorry We’re Closed" récompensé pour le titre de "Meilleur Premier Jeu" et "Blue Prince" désigné "GOTY 2025". Des victoires un peu amères certes, et qui risquent de créer des débats sur les Internets. Car au-delà de ce simple ajustement, l’incident relance le débat sur la régulation de l’IA dans la création vidéoludique, la transparence des développeurs et la responsabilité des studios lors de soumissions à des concours. Surtout que depuis quelques jours, l'usage d'IA générative a été relancée avec les propos de Swen Vincke, fondateur de Larian Studio, qui a reconnu l’usage d’outils d’IA générative dans certaines phases internes de production de Divinity.



Pour rappel, lors de sa sortie le 24 avril 2025, Clair Obscur Expedition 33 a été pointé du doigt par des joueurs qui avaient repéré des affiches utilisant des textures générées par IA. Sandfall Interactive n’avait pas commenté la situation, se contentant de remplacer ces éléments lors d’une mise à jour. Ce n’est qu’en juillet, dans une interview accordée à El País, que François Meurisse, producteur du jeu, a reconnu l’usage de l’IA. Cette déclaration n’avait alors pas pleinement convaincu, car elle manquait de précisions sur la manière exacte dont l’outil avait été employé. Une clarification plus récente est intervenue via une interview de Guillaume Broche (directeur créatif) pour 3DJuegos. Il avait affirmé catégoriquement que l’IA n’avait pas été impliquée dans la partie “créative” du projet, soulignant l’investissement émotionnel et artisanal de l’équipe. Cependant, il avait adopté un ton plus flexible pour le reste : l’usage de l’IA pour des aspects techniques ou logistiques (courbe d’apprentissage, gestion de certains processus, ou éléments de placeholder) ne lui pose pas problème, tant que le jeu fonctionne correctement.





Enfin, l’organisation a remercié la communauté pour sa patience et son retour, soulignant que, malgré l’incident, les Indie Game Awards restent une petite équipe avec de grandes ambitions. L’événement a aussi rappelé la difficulté croissante pour les jurés de maintenir des standards éthiques cohérents dans un secteur en rapide mutation technologique, où les outils d’IA deviennent monnaie courante, tout en essayant de préserver l’intégrité et la reconnaissance du travail humain.





