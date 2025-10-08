JeuxActuJeuxActu.com

Clair Obscur Expedition 33 : les 5 millions de ventes ont été franchies ok, mais pas que...

Clair Obscur Expedition 33 : les 5 millions de ventes ont été franchies ok, mais pas que...

Cinq millions d’exemplaires de Clair Obscur  Expedition 33 vendus en six mois, pour le studio montpelliérain Sandfall Interactive, l’exploit a tout d’un conte moderne. Sorti en avril 2025 sur PC et consoles, Clair Obscur  Expedition 33 prouve qu’il existe encore une place pour l’ambition narrative et esthétique dans un marché saturé de blockbusters calibrés. Mais le phénomène ne se limite pas aux ventes, puisque a bande originale (composée par Lorien Testard) a conquis les plateformes de streaming avec plus de 333 millions d’écoutes, et dominé les classements internationaux, en se hissant 10 semaines en tête du Billboard Classical & Crossover Album et un numéro un sur iTunes dans pas moins de 9 pays. Pour célébrer cette réussite, Sandfall Interactive prépare une mise à jour ambitieuse et gratuite. Nouveau lieu jouable, boss inédits, costumes supplémentaires et élargissement de la localisation à 19 langues, bref de quoi prolonger l'expérience un peu plus.

Clair Obscur Expedition 33


Maxime Chao Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le mercredi 8 octobre 2025
16:26


Suivre ce rédacteur sur Twitter Maxime Chao @MaximeChao Instagram Maxime Chao @maximechao/
Ses derniers articles


 Furieux Votez  Blasé Votez  Osef Votez  Joyeux Votez  Excité Votez
 Osef


À découvrir également
Autres articles

Clair Obscur Expedition 33 : "Je me sens comme une grosse fraude" avoue Charlie Cox (Gustave, Daredevil) Clair Obscur Expedition 33 s’impose comme l’une des plus belles surprises jeu vidéo de 2025, et avec ses 3,3 millions d’exemplaires écoulés en à peine plus d’un mois, le premier jeu du studio Sandfall s'est imposé comme un roi. 24/06/2025, 10:53
Clair Obscur Expedition 33 : les 2 millions de ventes sont franchies, champagne et cotillons à Montpellier Deux millions de copies vendues en 12 jours, c’est le joli score atteint par Clair Obscur Expedition 33, le premier jeu du studio montpelliérain Sandfall Interactive, qui s’impose comme l’un des phénomènes vidéoludiques de 2025. 06/05/2025, 14:55

Clair Obscur Expedition 33 : non, le jeu n'a pas été développé par '30 personnes' et ce n’est pas grave de le reconnaître 29/04/2025, 09:45
Clair Obscur Expedition 33 : c'est 1 million de ventes en 3 jours, un buzz monstre autour du jeu 28/04/2025, 10:17
Test Clair Obscur Expedition 33 : le J-RPG français qui fait trembler le Japon ? 25/04/2025, 20:57
Clair Obscur Expedition 33 : un trailer dépressif pour la sortie du jeu 24/04/2025, 17:13


Clair Obscur Expedition 33

Jeu : RPG
Editeur : Sandfall Interactive
Développeur : Sandfall Interactive
24 Avr 2025
24 Avr 2025
24 Avr 2025

à ne pas manquer
voir la vidéo Je note Sonic Racing Crossworlds : oui oui, il est supérieur à Mario Kart World (TEST + GAMEPLAY 4K) voir la vidéo
Je note Sonic Racing Crossworlds : oui oui, il est supérieur à Mario Kart World (TEST + GAMEPLAY 4K)

Les vidéos
 
Clair Obscur Expedition 33 : un making of pour découvrir les voix anglaises
Clair Obscur Expedition 33 : Lune et ses pieds nus nous montrent ses pouvoirs Clair Obscur Expedition 33 : Lune et ses pieds nus nous montrent ses pouvoirs
Clair Obscur Expedition 33 : présentation de Maëlle, la soeur adoptive de Gustav Clair Obscur Expedition 33 : présentation de Maëlle, la soeur adoptive de Gustave, une pro de l'escrime
Newsletters
Ne loupez rien de l'actualité du jeu vidéo en vous abonnant aux newsletters JeuxActu.








Autres News