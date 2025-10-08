Clair Obscur Expedition 33 : les 5 millions de ventes ont été franchies ok, mais pas que...

Cinq millions d’exemplaires de Clair Obscur Expedition 33 vendus en six mois, pour le studio montpelliérain Sandfall Interactive, l’exploit a tout d’un conte moderne. Sorti en avril 2025 sur PC et consoles, Clair Obscur Expedition 33 prouve qu’il existe encore une place pour l’ambition narrative et esthétique dans un marché saturé de blockbusters calibrés. Mais le phénomène ne se limite pas aux ventes, puisque a bande originale (composée par Lorien Testard) a conquis les plateformes de streaming avec plus de 333 millions d’écoutes, et dominé les classements internationaux, en se hissant 10 semaines en tête du Billboard Classical & Crossover Album et un numéro un sur iTunes dans pas moins de 9 pays. Pour célébrer cette réussite, Sandfall Interactive prépare une mise à jour ambitieuse et gratuite. Nouveau lieu jouable, boss inédits, costumes supplémentaires et élargissement de la localisation à 19 langues, bref de quoi prolonger l'expérience un peu plus.







