The Last of Us : la Saison 3 pourrait être bien la dernière, HBO donne des détails

Pendant longtemps, HBO hésitait encore sur la trajectoire à long terme de The Last of Us. Trois saisons seraient-elles suffisantes pour adapter l’ensemble du jeu vidéo The Last of Us Part 2, ou une quatrième serait-elle nécessaire ? Ces derniers mois, l’option d’une Saison 4 semblait privilégiée par les showrunners, quitte à étirer le récit pour prendre le temps d’explorer toutes les ramifications du jeu de Naughty Dog. Mais les récentes déclarations de Casey Bloys, Président de HBO, laissent entendre un changement de cap. Interrogé par Deadline sur la possibilité que la Saison 3 soit la dernière, le dirigeant s’est montré prudent, mais plutôt explicite :





« Il semblerait que ce soit le cas, mais pour ce genre de décisions, nous nous en remettrons aux showrunners. Vous pouvez donc leur poser la question. »







Une réponse qui, sans être définitive, suggère clairement que la série pourrait s’achever plus tôt que prévu. Si HBO a déjà confirmé une diffusion de la Saison 3 en 2027, le calendrier exact reste flou. Certains éléments permettent toutefois d’esquisser une estimation. Kaitlyn Dever, qui incarnera Abby, a récemment indiqué qu’elle s’apprêtait à entrer en production, sachant qu'on a vu des vidéos d'elle dans une salle de musculation avec coach sportif et qu'elle a même indiqué un tournage prévu dès février 2026. À titre de comparaison, la Saison 2 avait commencé son tournage en février 2024 pour une diffusion en avril 2025, soit un délai d’environ 14 mois. En suivant cette même logique, la Saison 3 pourrait arriver à l’écran autour d’avril 2027. Un intervalle de deux ans entre deux saisons, à condition qu’aucun retard ne vienne s’ajouter. Or, Craig Mazin a déjà reconnu être en retard sur l’écriture de la Saison 3 par rapport à l’état d’avancement de la saison précédente au même moment. Un détail loin d’être anodin, tant la structure même de The Last of Us rend ces délais problématiques.





D'ailleurs, en choisissant de respecter fidèlement la construction du jeu, la Saison 3 devrait se concentrer presque exclusivement sur Abby et le Washington Liberation Front, mettant de côté Ellie, Dina et l’ensemble des personnages suivis depuis deux saisons. Si la série suit cette logique jusqu’au bout, le retour à une narration croisée dans une éventuelle saison finale interviendrait alors quatre, voire cinq ans après la dernière apparition significative d’Ellie et Dina à l’écran. Un choix narratif audacieux, mais potentiellement déroutant pour le public. Un seul élément pourrait toutefois jouer en faveur de cette respiration : la réception très mitigée d’Ellie dans la Saison 2. L’écriture du personnage a été l’un des points les plus critiqués, au point de devenir un frein majeur à l’adhésion du public. À l’inverse, Kaitlyn Dever est unanimement reconnue pour son talent, ce qui offre une base solide pour porter la Saison 3, mais à condition que l’écriture soit à la hauteur. Et, idéalement, plus proche de celle du jeu original.









Neil Druckmann en retrait de la série HBO

Autre changement de taille : Neil Druckmann s’est retiré de la production de la série pour se consacrer à Intergalactic The Heretic Prophet au sein de Naughty Dog, ce qui signifie que Craig Mazin se retrouve désormais seul aux commandes créatives. Une situation qui inquiète une partie des fans, d’autant que plusieurs des épisodes les plus appréciés de la Saison 2 portaient justement la marque de Druckmann. Avec une production longue, un calendrier contraignant et une narration structurellement complexe, la Saison 3 de The Last of Us devra composer avec de nombreux défis. Et si elle est effectivement la dernière, elle n’aura pas droit à l’erreur.



