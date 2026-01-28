Gran Turismo 7 : la voiture chinoise Xiaomi SU7 Ultra 100% électrique débarque dans le jeu !

Gran Turismo 7 démarre l’année 2026 avec la mise à jour 1.67, disponible dès maintenant, et comme souvent avec Polyphony Digital, il s’agit d’un contenu gratuit plutôt généreux, qui vient enrichir à la fois le garage, les événements et l’expérience globale du jeu. Pour commencer, il faut savoir que 3 nouvelles voitures font leur entrée, dont un qui est 100% électrique. On retrouve d’abord la Porsche 911 GT3 R de génération 992, un véritable monstre de compétition pensé exclusivement pour la piste, taillé pour les courses GT et conçu sans aucun compromis, avec toute l’expertise et l’héritage sportif de Porsche. À ses côtés arrive la Hyundai Elantra N TC, une voiture de tourisme dérivée d’un modèle de série, mais profondément transformée pour la compétition, avec un vrai accent mis sur la fiabilité, la précision et l’équilibre en course. Et puis il y a clairement la surprise de cette mise à jour : la fameuse Xiaomi SU7 Ultra, un modèle 100% électrique totalement démesuré, qui affiche plus de 1 500 chevaux et des performances complètement absurdes, avec des accélérations dignes des hypercars les plus extrêmes.









Ces trois nouveaux bolides viennent s’intégrer dans un garage déjà très fourni, et sont accompagnées de trois nouveaux événements des Circuits mondiaux, répartis entre le Nürburgring Nordschleife, Spa-Francorchamps et Mount Panorama, avec différents niveaux de performance, histoire de varier les défis. Un nouveau menu Café dédié à Hyundai N fait également son apparition pour les joueurs les plus avancés, tandis que les « Bords de route californiens » viennent enrichir les Scapes pour celles et ceux qui aiment capturer leurs voitures sous leur meilleur angle. Mais cette mise à jour ne se limite pas au contenu solo, puisque les qualifications en ligne des Gran Turismo World Series sont déjà lancées, avec une fin de Manufacturers Cup très disputée et l’ouverture prochaine des qualifications pour la Nations Cup, qui s’étaleront sur plusieurs semaines. De quoi relancer l'intérêt du jeu ? Avec la Xiaomi SU7 Ultra : très clairement !



















































