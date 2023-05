Gran Turismo le Film : le 1er trailer a été lâché, on voit beaucoup (trop) de choses

Quatre mois après nous avoir teasé les premières images du film Gran Turismo, Sony et Columbia Pictures viennent enfin de lâcher le premier trailer de cette adaptation sur grand écran de l'un des plus grands jeux de courses. Forcément, avec une sortie calée au 9 août prochain, il était temps de donner du biscuit aux spectateurs et ces derniers ont eu droit à une bande annonce de plus de 2 minutes qui retrace le parcours de Jann Mardenborough, ancien joueur assidu de Gran Turismo, qui a participé à la GT Academy de PlayStation avant de la gagner et de passer pilote professionnel. Le film est réalisé par Neill Blomkamp, cinéaste connu pour des films tels que District 9, Elysium et Chappie et qui a donc hérité du projet alors qu'il venait pitcher un film de science-fiction. Le film est co-produit par le créateur du jeu, Kazunori Yamauchi, mais aussi Hermen Hulst, le Président de PlayStation Studios. En tête d'affiche de ce film, on retrouvera des acteurs tels que David Harbour (Stranger Things, Black Widow), Orlando Bloom (Legolas dans Le Seigneur des Anneaux), Djimon Hounsou (Les Gardiens de la Galaxie, Shazam) et même Geri Halliwell (oui la Spice Girl) qui incarnera la mère de Jann Mardenborough, interprété par Archie Madekwe.