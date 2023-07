Gran Turismo : le film s'offre sa bande annonce finale, il y a des crashs de prévu

Christian Horner, un ancien pilote et aujourd'hui manager dans des écuries (Mercedes, Red Bull). Jann Mardenborough qui va défier tous les pronostics et aller jusqu'aux 24 heures du Mans où il finira sur le podium. Le dernier trailer avant la sortie du film nous permet d'avoir un bel aperçu de ce qui nous attend, sachant que c'est l'acteur Archie Madekwe qui incarne le pilote britannique. Il est aux côtés de David Harbour (Stranger Things, Hellboy, Black Widow), Orlando Bloom (Le Seigneur des Anneaux, Le Hobbit, Pirates de Caraïbes), Djimon Hounsou (Amistad, Gladiator, Captain Marvel, Les Gardiens de la Galaxie) et Geri Halliwell (oui oui, la Spice Girls), mariée aujourd'hui à

Alors que tout le monde ne parle que des sorties de Barbie et d'Oppenheimer, en salles tous les deux depuis le 19 juillet 2023, le mois d'août va permettre à un autre gros film de tenter sa chance dans les salles obscures. Il s'agit de Gran Turismo, le film adapté du célèbre jeu vidéo, et plus précisément de la naissance de la GT Academy, une compétition organisée entre Sony et Nissan pour permettre aux meilleurs joueurs de Gran Turismo (à l'ère PS3) de devenir un véritable pilote de course. On va alors suivre l'ascension de