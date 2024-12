My First Gran Turismo : c'est une version gratuite (et limitée) de Gran Turismo 7, tous les détails

My First Gran Turismo sera disponible sur le PlayStation Store le vendredi 6 décembre à minuit, heure locale.





Les 30 ans de la marque PlayStation ne se fêtent pas uniquement avec des consoles collectors et des vidéos nostalgiques, mais aussi par le biais d'un nouveau jeu, totalement gratuit, et répondant au nom de My First Gran Turismo. Il s'agit d'une expérience gratuite pour reprendre les termes de Sony Interactive Entertainment, permettant d'avoir accès à un contenu certes limitée mais concentrée de Gran Turismo 7. Sur le PlayStation Blog , Kazunori Yamauchi, le créateur du jeu et le Président, Polyphony Digital, nous indique que "cette expérience occupe une place toute particulière dans son cœur, car elle rend hommage aux origines du tout premier Gran Turismo". In-game, c'est 18 véhicules qui sont proposés et trois circuits bien connu ddes fans de Gran Turismo : Kyoto Driving Park, Deep Forest Raceway et Trial Mountain Circuit. Et comme une surprise n'arrive jamais seule, My First Gran Turismo est aussi compatible avec le PSVR 2.