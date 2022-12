Gran Turismo fête ses 25 ans avec une vidéo anniversaire et de gros chiffres de ventes

A l'approche des fêtes de Noël, Sony Interactive et le studio Polyphony Digital rappellent que c'est demain que la saga Gran Turismo fêtera ses 25 ans d'existence. Né le 23 décembre 1997 au Japon sur la première PlayStation, cette simulation de voitures est devenu rapidement un vrai phénomène dans le paysage du jeu vidéo. Ving-cinq ans plus tard et 7 épisodes canoniques, le jeu imaginé par Kazunori Yamauchi s'est vendu à plus de 90 millions d'exemplaires dans le monde. Un score pas dégueulasse, même si l'on constate des ventes qui ont diminué avec le temps. En effet, avec 14,89 millions d'unités vendues, Gran Turismo 3 reste l'épisode le plus populaire, contre 5.22 millions de ventes pour Gran Turismo 6 sorti sur PS3. La franchise a non seulement perdu de sa superbe, mais doit aussi faire face à une concurrence de plus en plus sévère (Forza pour ne pas la citer), et surtout bien plus moderne dans sa conception de la simulation automobile. Kazunori Yamauchi, le directeur créatif de la série, reste toutefois hermétique à ce qui se fait de nos jours et semble dans sa bulle en matière d'évolutions. Il faut dire que l'homme occupe une place très importante au sein de Sony Interactive Entertainment et peu de monde est capable de remettre les décisions de Yamauchi-san à propos de Gran Turismo. En attendant, la série continue d'être soutenu par le constructeur japonais, qui lui a même offert un film actuellement en tournage avec David Harbour et Orlando Bloom en tête d'affiche. Allez, place au trailer des 25 ans de ce Gran Turismo.