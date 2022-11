Gran Turismo 7 : un portage PC pour bientôt ? Kazunori Yamauchi commence à l'évoquer

Je pense que oui. Mais Gran Turismo est un titre très finement réglé. Il n'y a pas beaucoup de plates-formes qui pourraient faire tourner le jeu en 4K/60fps de manière native, donc une façon de rendre cela possible est de réduire la plate-forme. Ce n'est pas un sujet très facile, mais bien sûr, nous l'étudions et le considérons.

On le sait, Sony Interactive Entertainment a fait du jeu PC son nouveau cheval de bataille. Avec la sortie en quelques semaines de Uncharted The Legacy of Thieves Collection et Marvel's Spider-Man Miles Morales, et en attendant l'arrivée d'autres titres first-party, du côté de Kazunori Yamauchi, il semblerait qu'on soit aussi intéressé pour faire basculer le récent Gran Turismo 7 sur ce marché très porteur. Interviewé par le site GTPlanet à l'occasion des GT World Series qui se sont déroulés ce week-end, le créateur du jeu s'est laissé aller à quelques confidences, affirmant qu'il était tout à fait possible de voir débarquer le jeu sur PC, mais selon certaines conditions.

Des propos qui risquent de faire tiquer la concurrence, notamment du côté de chez Xbox, qui rappelleront sans doute que les Forza, Horizon comme Motorsport, tourne en 4K/60fps natif depuis un bon moment. Bien sûr, on connaît Yamauchi pour ses oeillères. En attendant que le game designer japonais retrouve ses esprits et réussisse à adapter le jeu sur PC, on vous rappelle que le tournage du film Gran Turismo bat son plein depuis quelques semaines. Sa sortie est calée pour l'année prochaine, au cinéma.