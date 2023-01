Gran Turismo Le Film : voici les premières images avec David Harbour et Orlando Bloom

Sony Pictures vient de lâcher les toutes premières images de Gran Turismo le film, dont la sortie au cinéma est prévue pour le 11 août 2023. Réalisé par Neill Blomkamp, mondialement connu pour District 9, Elysium et Chappie, le le film reprend l'histoire vraie de Jann Mardenborough, joueur de Gran Turismo qui a remporté la GT Academy à plusieurs reprises, lui permettant de devenir un véritable pilote de course automobile par la suite. C'est Archie Madekwe, qu'on a pu voir dans Midsommar, qui incarne le jeune talent, tandis qu'il sera coaché par David Harbour et pris en grippe par Orlando Bloom, un responsable marketing aux dents longues qui travaille dans le monde de l'automobile. Ces premières images permettent de mettre en lumière les principaux acteurs, mais aussi le fait que la production a été supervisée par PlayStation Productions, la branche ciné et télé de PlayStation, gage d'authenticité. On ne sait pas si le tournage est terminé totalement, mais sachez qu'il avait démarré le 12 novembre 2022 et que la sortie du film est prévu pour le 11 août 2023, ce qui laisse que peu de temps en termes de post-production. Autant d'ailleurs que les films de Philippe Lacheau...