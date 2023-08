Gran Turismo 7 : la Nissan GT-R Nismo GT3 du film arrive dans le jeu, trailer de présentation

A l'approche de la sortie du film Gran Turismo au cinéma, Sony Interactive Entertainment et le studio Polyphony Digital ont décidé de préparer une mise à jour pour le jeu Gran Turismo 7. Dans cet update numéroté 1.36, quatre nouvelles voitures, trois Menus supplémentaires, et la promesse d'une expérience toute droite sortie du film Gran Turismo sont promises. Il y a pour commencer la fameuse Nissan GT-R Nismo GT3 issue du long métrage, mais qui a aussi servi pour les courses de la GT Academy il y a une dizaine d'années et avec laquelle Jann Mardenborough a acquis ses lettres de noblesse. En gos, du 7 août au 28 septembre, il vous suffira de cliquer sur le panneau spécial en haut à droite de l’écran de la Carte du Monde pour obtenir le véhicule gratuitement. On rappelle que l'histoire du film se base sur l’histoire vraie de Jann Mardenborough (incarnée à l'écran par Archie Madekwe). David Harbour joue le rôle d'un ex-pilote de voitures de courses raté et Orlando Bloom celui d'un exécutif dans le domaine du sport à moteur plein d’idéaux. Ensemble, ils vont évidemment réussir l'impasse : passer du jeu vidéo aux podiums des plus grands circuits du monde entier.