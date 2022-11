Gran Turismo 7 : la Ferrari Vision a été révélée et elle est magnifique !

Les finales des GT World Series 2022 ce week-end ont permis d'avoir du bon biscuit autour de Gran Turismo 7 et de l'avenir de la licence. Après les propos de Kazunori Yamauchi relayés par le site GTPlanet à propos d'un portage sur PC, voilà qu'on découvre un nouveau concept-car à venir dans le jeu. Il s'agit ni plus ni moins que de la Ferrari Vision, un bolide imaginé spécialement pour le jeu vidéo de Polyphony Digital, et donc le design ne manque pas de classe. Il faut dire que sa carrosserie a été taillée comme une balle de fusil, capable de fendre l'air avec ses 1 030 chevaux pour 900 Nm de couple ! Pas étonnant quand on apprend que le véhicule embarque avec lui un V6 bi-turbo, qu'elle peut monter jusqu'à 350 km et qu'elle passe du 0 à 200 km/h en moins de cinq secondes ! En termes de design, ce monoplace s'est inspiré des prototypes sportifs Ferrari des années 1960 et 1970, qui rappellent les Ferrari 330 P3 et la 512 S. Evidemment, quand on voit le rendu pareil, on n'a qu'une envie, c'est que Ferrari produise cette belle bête IRL. En attendant, on ne peut que la contempler en images et en vidéo.