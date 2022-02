Gran Turismo 7 : on l'a vu en avant-première, un épisode plus moderne et plus organique ?

Le grand public l'a appris il y a quelques jours, Sony Interactive Entertainment et le studio Polyphony Digital avaient donné rendez-vous aux joueurs pour un State of Play consacré entièrement à Gran Turismo 7, dont la date de sortie du 4 mars est bel et bien calée. Si la présentation de 30 minutes a rassuré bon nombre de personnes grâce aux nouvelles ambitions de la série, la presse était invitée quelques jours plus tôt à suivre un événement en ligne pour en apprendre davantage sur le jeu de courses imaginé par Kazunori Yamauchi. Parmi les éléments que l'on a pu découvrir en avant-première, il y avait ce State of Play qu'on a pu expérimenter avant le grand public, mais également une vidéo de présentation de Kazunori Yamauchi pour nous donner plus de détails sur les modes de jeu. Le lendemain, le créateur japonais nous redonnait rendez-vous pour une séance de questions/réponses et approfondir les sujets sur lesquels il était peut-être passé outre. Il est donc temps de vous faire un résumé de ces deux jours de présentation.

Notre degré d’attente

Depuis plusieurs années, Gran Turismo 7 accuse le coup de la concurrence, plus féroce, plus moderne, plus évolutive. Polyphony Digital en a conscience et souhaite faire de ce nouvel épisode la bascule pour ne pas se laisser distancer. Toutefois, la série ne souhaite pas faire fi de son passif et les amoureux des précédents épisodes retrouveront les habitudes d'un Kazunori Yamauchi partagé entre tradition et modernité. Cela dit, Gran Turismo 7 aspire à de grandes ambitions et met les moyens pour que les sensations de conduite et l'immersion soit la plus totale et la plus fidèle possible. On ne vous cache pas que les nouveaux outils pour la gestion de la météo en temps réel nous ont fait de l'oeil, même si la neige ne sera pas disponibe au lancement. En revanche, une chose est certaine avec cet épisode, la série devrait essayer de revenir plus belle et plus performante que jamais. Maintenant, il faut que l'essai se transforme et seule la vérite manette en mains sera décisive. On a donc hâte de le tester !