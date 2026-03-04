Ubisoft confirme l'existence du remake d'Assassin's Creed Black Flag et donne des détails sur l'avenir de la licence

C’était un secret de Polichinelle depuis des années, notamment en raison des leaks de certains journalistes comme Tom Hendersen, mais enfin, Ubisoft confirme enfin l'existence du remake d'Assassin’s Creed 4 Black Flag. Le projet, connu en interne sous différents noms comme Black Flag Resynced ou Project Obsidian, ramènera donc Edward Kenway et ses aventures pirates dans une version modernisée, et notamment via le moteur Anvil maison d'Ubisoft. Pour l’instant, Ubisoft ne montre qu’une seule illustration et reste très discret sur les changements concrets, mais la confirmation officielle suffit déjà à alimenter l’excitation autour d’un épisode souvent considéré comme l’un des plus réussis de la saga.



Dans son billet de blog, Ubisoft (en la personne de Jean Guesdon, Head of Content de la franchise Assassin’s Creed), Ubisoft a décidé aussi de faire un point sur l’avenir de sa franchise phare, et autant vous dire que les projets ne manquent pas. Entre la fin de vie d'Assassin’s Creed Shadows et plusieurs jeux encore mystérieux, l’horizon de la série s’étend désormais bien au-delà de 2026.









Assassin's Creed Shadows souffle sa première bougie

Lancé l’an dernier, Assassin’s Creed Shadows approche déjà de son premier anniversaire. Ubisoft en profite pour rappeler que le jeu a beaucoup évolué depuis sa sortie, avec de nouvelles fonctionnalités, des améliorations techniques et des ajustements du gameplay. Un exemple souvent cité par l’équipe, ce sont les améliorations de la course libre, directement issues des retours des joueurs et des créateurs de contenu. Ubisoft insiste d’ailleurs sur ce point, à savoir la collaboration avec la communauté aurait largement influencé les mises à jour. Pour célébrer l’anniversaire du jeu, un livestream est prévu le 20 mars sur la chaîne Twitch d’Ubisoft, avec une présentation de la dernière grosse mise à jour et quelques surprises pour les joueurs, dont les résultats d’un défi de parkour. Mais derrière la fête, une réalité plus classique pour un jeu en fin de cycle, car on apprend que Assassin's Creed Shadows entre progressivement dans sa phase finale de support, car Ubisoft commence à se concentrer ailleurs. Les mises à jour continueront, mais elles seront plus espacées et plus modestes. En gros, c'est bientôt la fin du suivi.





Hexe : le prochain grand Assassin’s Creed se fait attendre

Et ce « ailleurs », c’est notamment Assassin’s Creed Codename Hexe, annoncé il y a fort longtemps déjà. Toujours très discret, le projet est développé par Ubisoft Montréal et vise quelque chose de différent dans la série. Selon Jean Guesdon toujours, le jeu proposera une expérience plus sombre et plus narrative, située à un moment clé de l’histoire. Pour l’instant, Ubisoft ne montre quasiment rien et l’équipe insiste sur une chose : prendre le temps nécessaire pour concrétiser cette vision.





Invictus : Assassin’s Creed tente le PvP

Autre projet confirmé : Assassin’s Creed Invictus, un jeu multijoueur entièrement orienté PvP. Le projet est développé par des vétérans de For Honor, ce qui donne déjà une idée du type d’expertise qui est mobilisée. Ubisoft promet une approche du multijoueur différente de ce que la série a proposé jusqu’ici, mais attention, selon l’éditeur, les rumeurs qui circulent sur le jeu ne seraient pas totalement exactes. La philosophie du développement repose sur un modèle « test-and-learn », avec des retours réguliers des joueurs pendant la production.

Mais ce n’est pas tout, Ubisoft évoque aussi plusieurs projets à différents stades de développement. Parmi eux, Assassin’s Creed Jade, l’épisode mobile en monde ouvert, toujours en développement. Il y a aussi un potentiel retour du mode coopératif, très demandé par les joueurs, et un projet coop interne qui aurait été récemment réorienté, sans doute lié à ce qui circulait sous le nom de Project League. L’idée globale, selon Ubisoft, c'est de toujours diversifier les expériences dans l’univers Assassin’s Creed.

En parallèle des jeux, l’univers Assassin’s Creed continue aussi de s’étendre ailleurs. Ubisoft confirme que la série live-action Netflix est toujours en développement et même si le projet existe depuis longtemps et avance lentement, de nouvelles informations — notamment sur le casting — devraient arriver bientôt. Enfin, Ubisoft n’oublie pas ses anciens épisodes, et bonne nouvelle pour les fans de Assassin’s Creed Unity, un patch gratuit permettant de jouer en 60 images par seconde sur PS5 et Xbox Series X|S est d'ores et déjà disponible.



