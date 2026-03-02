Jumpers : le Pixar le plus drôle et le plus déjanté, on en parle avec les créateurs et les voix françaises

À l’occasion de la sortie de Jumpers, le nouveaux Pixar, ce mercredi 4 mars 2026, nous avons eu l'opportunité de rencontrer les créateurs du film, Daniel Chong, le réalisateur, et la productrice Nicole Paradis Grindle. L’occasion d’en apprendre un peu plus sur cette aventure aussi énergique qu’atypique, où l'on va découvrir les péripéties de Mabel, une fille de 19 ans prêt à tout pour sauver son étang et les animaux qui s'y trouvent, quitte à transférer son esprit dans celui d'un castor-robot. Daniel Chong nous le dit d'ailleurs, Jumpers (Hoppers en VO) est né à l'origine d'une idée simple : ces documentaires animaliers qui utilisent de faux animaux robotisés pour filmer la nature au plus près. Le réalisateur s’est alors posé la question : et si un humain pouvait carrément prendre le contrôle d’un animal mécanique, au point de devenir indétectable ? Certains ont comparé le concept à Avatar, mais le projet a rapidement trouvé sa propre identité, notamment grâce au choix des castors, véritables « ingénieurs » de la nature. Une manière d’ancrer le film dans une métaphore écologique assumée.





Le ton, lui, est résolument rythmé, presque sous adrénaline, avec une influence revendiquée des films d’espionnage comme Mission: Impossible. Entre humour omniprésent et séquences d’action spectaculaires, Jumpers mise sur l’efficacité tout en gardant un vrai message en toile de fond. Les voix françaises, que sont Mallory Wanecque et Artus, défendent cette double ambition, à savoir divertir sans oublier le fond. Un film fun, rapide, mais pas dénué de sens. Allez, trêve de mondanités, place à l'interview vidéo.











































