Ubisoft annule Prince of Persia Les Sables du Temps Remake + 5 autres jeux

Le couperet est tombé comme ça, sans prévenir : le remake de Prince of Persia : Les Sables du Temps est de nouveau annulé. C'était déjà le cas en 2022 après une première présentation qui avait été moquée, mais cette fois-ci, il n'y aura pas dénouement favorable. Car selon Ubisoft, le jeu ne répond plus aux standards internes de qualité, et le poursuivre aurait exigé trop de temps et d’investissement. Ce remake, développé par le studio star de Montréal, avait pourtant laissé espérer une sortie entre janvier et mars 2026. Les insiders, dont Tom Henderson, y croyaient dur comme fer, et même en décembre dernier, tout laissait penser qu’un shadowdrop serait imminent. Mais le 16 janvier, date supposée de lancement, Ubisoft a choisi de couper le projet. Pour ceux qui ont suivi l'actualité de ce pauvre remake de Prince of Persia Les Sables du Temps, il faut se rappeler que ce remake avait été conçu à l’origine pour permettre à Ubisoft Pune et Ubisoft Mumbai de se former sur un projet majeur. Mais après les critiques sévères de la première bande-annonce en 2020, Ubisoft avait décidé de rapatrier le développement à Montréal, renforçant ainsi l’importance stratégique du projet. Quatre ans plus tard, le résultat est une fois de plus anéanti.

Cette annulation n’est pas un cas isolé, puisqu'elle s’inscrit dans une vaste restructuration du groupe. Ubisoft se concentre désormais sur ses jeux en monde ouvert AAA et AAAA, ainsi que sur les expériences multijoueurs et games-as-a-service. Au passage, quatre autres jeux, dont trois nouvelles licences et un titre mobile, ont été annulés, portant le total à six projets sacrifiés d’un seul coup. Dans un tweet, Ubisoft a tenté d’adoucir la pilule : « Même si le projet avait un réel potentiel, nous n’avons pas réussi à atteindre le niveau de qualité que vous méritez. L’univers et l’héritage de Prince of Persia restent très chers à nos cœurs, et cette décision ne signifie pas que nous abandonnons la franchise. » Autrement dit, la saga est loin d’être enterrée, mais le chemin pour remettre Prince of Persia sur le devant de la scène semble plus ardu que jamais.

le mercredi 21 janvier 2026
