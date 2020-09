Prince of Persia Les Sables Oubliés : le remake s'offre enfin un premier trailer nostalgique

Après une succession de rumeurs et de leaks malencontreux, Ubisoft a enfin officialisé l'affaire : oui, le mythique Prince of Persia Les Sables du Temps aura bel et bien droit à son remake et celui-ci vient tout juste de s'offrir son premier trailer grâce à l'Ubisoft Forward.Le projet est donc développé par deux studios, Ubisoft Pune et Ubisoft Mumbai, et proposera une refonte totale de l'expérience culte sortie à l'époque en 2003. Sous un nouveau moteur, retapant tous ses modèles 3D, cette refonte signera des cinématiques retournées sous motion capture et des doublages réenregistrés - le Prince verra son comédien original de retour - pour une authenticité maximale sous le signe de la modernité.Si l'on vous conseille de regarder la bande-annonce ci-dessous pour vous faire un premier avis, sachez que Prince of Persia Les Sables du Temps Remake est attendu pour le 21 janvier 2021 sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S et Xbox One. Une version PC sera également proposée via l'Epic Games Store ou Uplay. Voilà, vous savez tout.