Prince of Persia Les Sables du Temps : changement de studio pour le remake, Ubisoft s'explique

Prince of Persia : Les Sables du Temps Remake est repoussée au 18 mars 2021. Nous sommes convaincus que c'est la meilleure décision pour vous proposer un jeu dont vous pourrez pleinement profiter", expliquait alors Ubisoft Pune, avec le COVID-19 en toile de fond. Comme la plupart des studios, en fait. Mais en réalité, le mal était plus profond.





Quand le remake de Prince of Persia : Les Sables du Temps fut annoncé lors de l'Ubisoft Forward en septembre 2020 , le projet semblait être sur les bons rails. La sortie du jeu était même fixée au 21 janvier 2021 sur PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S et Xbox One. Or, quelques mois plus tard, on apprenait que le titre était repoussée de quasiment deux mois . "Aujourd'hui, nous vous informons que nous avons besoin de plus de temps pour terminer le développement du jeu. Du coup, la sortie deEn effet, en février 2021, on a eu un droit à un nouveau communiqué dans lequel Ubisoft avance que les équipes de Pune et de Mumbai ont besoin de beaucoup plus de temps que prévu pour "délivrer un remake aussi innovant que fidèle à l'oeuvre originale" ; et cette fois-ci, sans date de sortie précisée. Oui, ça commençait à sentir mauvais. Et il faut croire que l'on avait raison, puisque hier, Ubisoft s'est fendu d'un nouveau tweet pour indiquer que s'est désormais ses équipes de Montréal qui sont aux commandes du projet. D'après ce qui est indiqué, Ubisoft Montréal s'appuiera sur le travail réalisé par Ubisoft Pune et Ubisoft Mumbai et mesurer l'ampleur du chantier qui lui a été confié.Cette nouvelle rassurera peut-être les fans de la première heure puisque c'est justement Ubisoft Montréal qui est à l'origine de la trilogie. Malheureusement, cette annonce signifie également qu'il y aura sans doute de la casse chez Ubisoft Pune et Ubisoft Mumbai, même si rien n'a filtré sur ce sujet pour le moment.