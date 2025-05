Prince of Persia Les Sables du Temps : le remake arrivera en 2026, retour sur un développement chaotique

Après des années d'attente et de rebondissements, Ubisoft a enfin fixé une fenêtre de sortie pour le remake de Prince of Persia Les Sables du Temps. Annoncé en 2020 pour une sortie en janvier 2021, le projet a connu plusieurs reports et changements de studios. En effet, le développement du remake a d'abord débuté chez Ubisoft Pune et Ubisoft Mumbai (les deux studios indiens de la firme française), mais a été transféré en 2022 à Ubisoft Montréal, le studio original du jeu de 2003. Les premières images diffusées avaient provoqué un tollé monumental : visuels dépassés, animations raides comme des momies, une direction artistique à côté de la plaque, bref, un bon bad buzz comme on ls aime dans cette industrie qui n'en manque jamais.

Dans son bilan financier fraîchement publié, Ubisoft annonce vouloir “accorder un temps de développement supplémentaire à certaines de [ses] plus grandes productions”. L’éditeur confirme son intention de sortir le jeu sur l’exercice fiscal en cours, c’est-à-dire avant le 31 mars 2026 et si tout se passe bien, on pourrait mettre la main dessus entre janvier et mars 2026. Ubisoft prévoit de dévoiler davantage d'informations sur le remake lors du prochain Summer Game Fest. Les fans espèrent que cette nouvelle version saura raviver la magie du titre original tout en apportant les améliorations attendues.