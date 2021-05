Prince of Persia Les Sables du Temps : au plus tard, le remake sortira... en 2022

Annoncé en grandes pompes mais pas très bien reçu par le web, Prince of Persia Les Sables du Temps Remake n'a pas donné signe de vie depuis maintenant quelque temps. Pourtant, il était prévu pour le mois de mars dernier... avant d'être repoussé mystérieusement. Il y a fort à parier qu'Ubisoft ait demandé à sa branche basée à Pune, en Inde, responsable du projet, de peaufiner un poil l'expérience. Et visiblement, celle-ci demande un sacré travail puisque le géant français a précisé aujourd'hui que la refonte sortira "avant avril 2022". Donc, au plus tard, en mars 2022, rien que ça.Bien entendu, il est possible que le soft atterrisse dans le marché d'ici la fin de l'année, mais rien n'a encore été déclaré concrètement : peut-être même qu'une publication sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S est désormais envisagée, en plus de la PS4, et de la Xbox One, de la Switch et du PC. On ne sait jamais.