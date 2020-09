Prince of Persia Les Sables du Temps : le remake respectera le jeu d'origine, mais apportera une touche de modernité

Prince of Persia : Les Sables du Temps s'efforcera de respecter la version sortie en 2003. C'est en tout cas ce qu'a assuré Pierre-Sylvain Gires à nos confrères de GamingBolt . "Nous sommes restés fidèles au scénario du jeu original, a-t-il confié. Cela dit, nous avons procédé à quelques changements au niveau du gameplay, et retravaillé toutes les cinématiques."Avant d'ajouter : "Concernant le gameplay, nous nous sommes concentrés sur les 3 C, c'est-à-dire la caméra, les contrôles, et le combat. Nous avons amélioré la caméra. Nous avons également retouché le système de combat en introduisant le multi-ciblage. Le prince bénéficie également de nouveaux mouvements acrobatiques. En résumé, nous sommes restés attachés à la version originelle tout en la modernisant."Compte tenu de la qualité des derniers remakes (Resident Evil 2 & 3, Final Fantasy VII Remake, Shadow of the Colossus), on espère que celui de Prince of Persia : Les Sables du Temps parviendra à se hisser au même niveau. Réponse le 21 janvier 2021, date de sortie du jeu sur PC, Xbox One et PS4.