Prince of Persia Les Sables du Temps Remake encore repoussé, il n'a plus de date de sortie

C'est le deuxième report en l'espace de deux mois dont est victime le jeu Prince of Persia : Les Sables du Temps Remake. Au début attendu pour le 21 janvier 2021, le titre d'Ubisoft avait été reculé à la date du 18 mars 2021. Aujourd'hui, c'est par le biais d'un long message sur les réseaux sociaux que l'on apprend que le jeu n'a désormais plus aucune date de sortie. Nul besoin de sonner l'alarme ou de créer un long thread sur Twitter pour faire surgir un drama, Ubisoft explique ce report pour soulager les équipes de Ubisoft Pune et d'Ubisoft Mumbai, qui ont la lourde tâche de faire revenir la licence d'entre les morts. Il faut dire que les retours après le reveal de septembre ont sans doute poussé les développeurs à revoir certains aspects, comme le faciès du prince qui fut l'objet de moqueries. Mais ce n'est pas tout, le titre a aussi besoin d'un contrôle qualité de meilleure qualité, pour sans doute éviter le syndrôme Cyberpunk 2077 avec un jeu mal fini et mensonger dans le pire des cas. Avec 170 personnes impliquées dans le projet, Prince of Persia : Les Sables du Temps Remake doit moderniser certaines features du jeu originale de 2003, notamment en termes de caméra, dans le système de combat et la jouabilité. En offrant un temps de développement supplémentaire, Ubisoft explique que les développeurs vont pouvoir délivrer un jeu aussi novateur qu'il l'était à l'époque. On attende juger sur pièces hein...