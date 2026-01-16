JeuxActuJeuxActu.com

Gros départ chez Ubisoft : le patron de The Division part chez Battlefield

Gros mouvement en coulisses du côté d’Ubisoft. Julian Gerighty, figure incontournable de la franchise Tom Clancy’s The Division, s’apprête à quitter Massive Entertainment après plus de 27 ans passés chez Ubisoft. Il va désormais relever un nouveau défi chez Battlefield Studios. L’information a été officialisée directement par le studio Massive sur les réseaux sociaux, mais aussi par le concerné qui a laissé un message que personne n'a vu venir d'ailleurs.

il est temps pour moi de ranger mon sac d’intervention (je garde la montre) afin de me lancer dans une nouvelle grande aventure.

L’avenir de The Division s’annonce radieux, et j’ai hâte que vous découvriez ce sur quoi les équipes travaillent.

Longue vie à The Division, et bonne route à tous !

Et son départ surprend d’autant plus que, il y a à peine une semaine, Gerighty prenait encore la parole pour évoquer l’avenir de The Division 3. Il décrivait alors le projet comme « un véritable monstre », promettant une ambition comparable à celle du tout premier épisode. Autant dire que le timing interpelle. Le studio suédois a tenu à saluer le travail et l’impact de Gerighty sur la licence The Division, tout en se voulant rassurant sur la suite. Malgré ce départ, les projets en cours continuent d’avancer, qu’il s’agisse de The Division 2, The Division Resurgence, ou surtout The Division 3, dont l’ambition resterait intacte. Désormais, direction Battlefield Studios, la fameuse nouvelle entité mise en place par Electronic Arts pour rassembler plusieurs équipes autour de la franchise Battlefield. Un nouveau chapitre s’ouvre donc pour lui, pendant qu’Ubisoft devra composer avec le départ de l’un de ses cadres historiques.

Car Julian Gerighty, c’est un parcours maison. Arrivé chez Ubisoft en 1999, à l’époque par le département marketing, il a peu à peu gravi les échelons pour devenir l’un des visages créatifs les plus identifiables du groupe. Ces dernières années, il occupait le rôle de producteur exécutif de The Division, tout en ayant participé à des projets majeurs comme The Crew, The Division 2 ou encore Star Wars Outlaws. On lui souhaite bon vent du coup.


