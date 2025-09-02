Rayman : Ubisoft confirme travailler sur un nouvel épisode et l'avenir de la franchise

C'est officiel, Rayman va faire son grand retour dans le jeu vidéo, Ubisoft l'a annoncé Ubisoft à l’occasion du 30ᵉ anniversaire de la franchise, précisant qu'il s'agit de ses studios Ubisoft Montpellier et Ubisoft Milan qui travaillent activement sur « l’avenir de Rayman ». On sait déjà que le développement d’un remake sous le nom de code "Steambot" a débuté en 2024 et qu’il se déroule « incroyablement bien », avec une sortie potentielle fin 2026. Mais ce qui est vraiment intéressant, c’est que Ubisoft ne se limite pas à un simple remake. Des plans préliminaires pour Rayman 4 sont déjà sur la table, et complètement dépendants du succès de Steambot. On rappelle quand même que le dernier vrai jeu Rayman, l'épisode Rayman Legends, remonte à 2013, ce qui signifie qu’il y a plus d’une décennie que la franchise n’a pas reçu d’itération majeure en dehors des versions mobiles. Le timing pourrait donc être parfait pour revitaliser la série auprès d’une nouvelle génération de joueurs tout en capitalisant sur les fans historiques.





Rayman s’insère d'ailleurs dans un planning de sorties massif pour Ubisoft sur 2026/2027. Après une année 2025 relativement calme, conséquence de la nouvelle politique axée sur la qualité, le studio a repoussé l’ensemble de son caaogue pour concentrer ses forces. Cette stratégie révèle une double approche, à savoir consolider ses licences historiques avec des remakes et des suites (Steambot, Prince of Persia, Splinter Cell, Assassin’s Creed) et explorer de nouveaux concepts ou variantes (Project Alterra, type Animal Crossing, et Project Crest, jeu d’extraction WW2). Ubisoft semble également préparer des expérimentations plus modestes autour de ses IPs, comme un jeu au tour par tour Rainbow Six. Pour Rayman, ce timing est parfait car un remake bien exécuté pourrait préparer le terrain pour Rayman 4, tout en testant la réceptivité du marché, et on sent que Ubisoft ne veut pas précipiter les annonces et risquer de diluer l’impact du retour de sa franchise culte. Tant mieux, c'est la bonne stratégie à adopter.